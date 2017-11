Pub

Para comemorar dois anos de governação, Executivo faz no domingo sessão de perguntas e respostas com cidadãos que terão sido pagos

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, afirmou hoje que se o Governo "tivesse um pingo de vergonha", no domingo, cancelaria a sessão que organizou em Aveiro com recurso a pessoas alegadamente contratadas.

As declarações de Cristas foram feitas depois de o jornal Sol ter noticiado hoje que o Governo liderado por António Costa vai pagar 36.750 euros a um grupo de 50 cidadãos, que participa num estudo na Universidade de Aveiro e depois vai fazer perguntas ao executivo.

A iniciativa ocorre no âmbito do Conselho de Ministros extraordinário que se realiza este domingo para assinalar os dois anos do Governo.

"Eu diria que se o Governo tivesse um pingo de vergonha, amanhã [domingo], com certeza que não faria a sessão que está a pensar fazer com recurso às ditas pessoas contratadas", disse Assunção Cristas aos jornalistas, à margem da conferência "25 de Novembro - Passado, Presente e Futuro", uma iniciativa organizada pelo CDS-PP/Amadora.