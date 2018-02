Pub

Num e-mail enviado esta tarde aos deputados do PSD, Fernando Negrão diz que avança depois de ter informado Rui Rio. A candidatura será anunciada oficialmente às 16:30.

"Sou deputado há nove anos, se eu não estivesse preparado para ser líder parlamentar com nove anos de deputado, tenho a certeza que me passariam um atestado de imbecilidade", afirmou há uma semana Fernando Negrão. Hoje, o deputado honra as suas palavras e anuncia que se candidata a presidente da bancada social-democrata.

"Face à situação agora criada, o Grupo Parlamentar terá de avançar para a eleição de uma nova Direção, que como já é conhecido, ocorrerá no próximo dia 22 do corrente mês e ano, por forma a regressar àquilo que os nossos Companheiros por todo o País esperam de nós e que é, coesos e determinados, construirmos uma alternativa de futuro para o País. Devemos isso a todos, e são muitos, os que olham para o PSD e nele procuram uma alternativa ", escreve no email enviado aos seus colegas do grupo parlamentar.

Começa por "saudar o companheiro Hugo Soares e toda toda a Direcção que agora cessa funções, o que aconteceu por vontade dos próprios, neles reconhecendo um trabalho muito válido e competente de oposição a uma falsa, contraditória e nociva maioria que, em detrimento dos interesses de Portugal e dos Portugueses, tem como prioridade quase exclusiva a manutenção do seu poder".

É com o "espírito" de transformar o PSD numa "alternativa" que, "após disso ter dado nota ao Presidente eleito" do partido, com uma forte vontade de inclusão, através da valorização das equipas de coordenação e de cada um dos Colegas", que avança.