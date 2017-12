Eurogrupo. Centeno falha eleição à primeira volta e vai à segunda

Pub

Um candidato precisa de recolher pelo menos 10 dos 19 votos dos ministro das zona euro

O ministro das Finanças português não foi eleito à primeira volta nas votações para a presidência do Eurogrupo, mas passou à segunda volta, com outros dois candidatos, depois de ninguém ter alcançado a maioria simples na primeira, disseram fontes europeias.

A candidata da Letónia, Dana Reizniece-Ozola, desistiu, segundo avança a TVI, e o eslovaco Peter Kazimi também, segundo avança a SIC, ?????pelo que Mário Centeno e Pierre Gramegna (Luxemburgo) são os candidatos à segunda volta da eleição, que decorre na reunião do fórum informal de ministros das Finanças da zona euro, em Bruxelas.

Depois desta primeira volta, os trabalhos sofreram uma pausa para contactos. De acordo com as regras do Eurogrupo, realizar-se-ão quantas voltas forem necessárias até um dos candidatos alcançar uma maioria simples, ou seja, pelo menos 10 votos entre os 19 membros da área do euro, o que não sucedeu na primeira volta, cujos resultados não são conhecidos publicamente.

Os serviços do Conselho já haviam explicado que se nenhum dos candidatos recolhesse pelo menos 10 dos 19 votos dos membros do Eurogrupo no final da primeira volta da votação, cada candidato seria "informado individualmente do número de votos que ele/ela recebeu", e teriam então "a oportunidade de retirar a sua candidatura", o que sucedeu então com a ministra letã Dana Ozola, que já à partida era apontada como uma candidata com frágeis possibilidades de se impor.

A segunda volta da eleição deverá realizar-se em breve, antes das 17:00 locais (16:00 de Lisboa).

O processo para a escolha do sucessor de Jeroen Dijsselbloem começou por volta das cerca das 15:45 locais (14:45 de Lisboa), com as intervenções dos quatro candidatos, para apresentação das suas prioridades.

O Eurogrupo, o fórum de ministros das Finanças da zona euro, é um órgão informal mas que afirmou a sua importância durante a crise das dívidas soberanas.