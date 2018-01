Pub

EDP juntou-se à Galp e recusa pagar contribuição extraordinária. Mais de metade do valor devido pela taxa está por liquidar

As empresas do setor elétrico não pagaram ao Estado, nos últimos quatro anos, 338 milhões de euros devidos a título de Contribuição Extraordinária do Setor Energético (CESE). É mais de metade do valor total - 665 milhões - que devia ter entrado nos cofres públicos desde 2014.

Desde a implementação desta taxa, durante o governo liderado por Pedro Passos Coelho, que a Galp se tem recusado a pagar, tendo avançado para os tribunais contra uma obrigação que considera ilícita. Uma posição a que se juntou agora a EDP, que em 2017 também já não pagou a contribuição. A REN também avançou para os tribunais contra a CESE, mas não deixou de liquidar a taxa. A Galp, a EDP e a REN são os grandes contribuintes da CESE.

O valor de 338 milhões em falta é avançado pelo Ministério das Finanças, em resposta ao grupo parlamentar do PCP, que questionou Mário Centeno sobre este assunto. A maior fatia deste montante corresponde ao ano de 2017, que regista 156 milhões de euros pendentes para pagamento (um número que duplica o valor em falta no ano anterior) contra os 35 milhões que foram pagos pelas grandes empresas de energia no mesmo período.

O valor em dívida da Galp é de cerca de 250 milhões de euros. O que, face ao montante global avançado pelo ministério, significa que outra empresa deixou de pagar a contribuição. O DN questionou a REN e a EDP, tendo esta última respondido, através de fonte oficial, que "decidiu passar a exercer o seu direito de proceder à prestação das garantias necessárias e aplicáveis pela Lei" - ou seja, deixou de liquidar a taxa, sendo que a impugnação judicial obriga à provisão de garantias no mesmo valor. A empresa já tinha anunciado, no início de 2016, que ia avançar para os tribunais, contestando que a CESE, inicialmente apresentada como sendo de caráter temporário, esteja a ser renovada todos os anos no Orçamento do Estado.

A CESE foi implementa em 2014, apresentada como uma medida para ajudar à consolidação das contas públicas e estender às grandes empresas os sacrifícios que, em plena crise, estavam a ser pedidos aos portugueses. Desde então tem sido renovada anualmente. Outro foco de polémica prende-se com o destino do dinheiro arrecadado com a contribuição, que devia reverter, em um terço, para um fundo de sustentabilidade do setor energético destinado a baixar o défice tarifário, o que permitiria aliviar a pressão sobre os preços da eletricidade cobrada aos consumidores. A verdade é que boa parte dessa transferência não tem sido feita. Há pouco mais de um mês, no final da discussão do Orçamento do Estado, um "sucedâneo" da CESE levou a uma crise entre PS e Bloco de Esquerda - os bloquistas queriam implementar uma contribuição extraordinária também sobre o setor das energias renováveis, uma medida que começou por ser aprovada pela bancada parlamentar socialista que, dois dias depois, inverteu a decisão e votou contra.

PCP. "E se fosse uma pequena empresa?"

Na resposta enviada ao PCP o ministério das Finanças afirma que a Autoridade Tributária (AT), através da Unidade de grandes Contribuintes, "acompanha os processos que se encontram em fase contenciosa, tendo indeferido as reclamações graciosas, cuja competência decisória é sua". E garante que a AT "continuará a desenvolver todas as medidas que conduzam ao mais célere ressarcimento dos valores devidos".

Uma resposta que não satisfaz o PCP, que pela voz do deputado Bruno Dias argumenta que a resposta das Finanças vem confirmar a "preocupação do PCP de que havia contribuições que não estavam a ser pagas pelos grandes grupos económicos". Com uma resposta diferente da que é usada para a generalidade dos contribuintes, sustenta. "Se um pequeno empresário ficar em falta com o Pagamento Especial por Conta - com o qual estamos a tentar acabar - ou recorrer aos tribunais para contestar, todos sabemos o que acontece", aponta o parlamentar comunista, evocando a atuação "implacável" da Autoridade Tributária com as pequenas empresas.

"Há uma prática de abuso e de afirmação de poder destes grupos económicos", critica o parlamentar, questionando como seria se os clientes destas empresas "não pagassem por discordância".

Banca e farmacêuticas pagam contribuição

De acordo com a resposta do Ministério das Finanças enviada à Assembleia da República outros setores abrangidos por contribuições extraordinárias têm vindo a saldar esta obrigação fiscal. No que respeita à contribuição que incide sobre o setor bancário "não existe reporte de falta de pagamentos" das entidades visadas, refere o documento. Mas a banca também discorda desta imposição legal. Após a liquidação da taxa as instituições abrangidas têm interposto "reclamações graciosas e impugnações judiciais com o fundamento da inconstitucionalidade" da contribuição, diz o ministério liderado por Mário Centeno. Já quanto à mesma medida aplicada à indústria farmacêutica, a resposta enviada ao grupo parlamentar do PCP adianta que "não existe reporte de falta de pagamentos", não fazendo neste caso menção a processos judiciais interpostos contra o Estado.

Com Bárbara Silva