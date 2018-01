Eleições no PSD: Rio vence Santana com 54,37% dos votos

Pub

Ex-autarca do Porto venceu a corrida à liderança do PSD com 54,37% dos votos, contra 45,63% de Santana Lopes. A equipa do candidato já festeja na sede de candidatura.

Rui Rio tem a vitória na maioria das distritais já apuradas, incluindo a do Porto. Seguem-se as de Braga, Aveiro, Coimbra, Santarém, Algarve, Viana do Castelo e Viseu. Nesta última, o presidente da Câmara Municipal, Almeida Henriques, foi um dos principais apoiantes de Santana Lopes.

Pedro Santana Lopes venceu na distrital de Lisboa, com uma margem de quase 800 votos (3046 contra 2286). Na concelhia da capital, também venceu Santana, com 1124 votos contra 1070 do opositor.

Rui Rio será o 18.º presidente do PSD desde o 25 de Abril de 1974, sucedendo a Pedro Passos Coelho, eleito em 2010.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Mais de 70 mil militantes do PSD foram hoje chamados a escolher o novo presidente social-democrata

Também há um conjunto de concelhias apuradas e nestas, no total, 2782 militantes em Rui Rio e 1685 em Santana Lopes.

Arouca

102 (Santana), 83 (Rio)

Albergaria

34 (Santana), 54 (Rio)

Sever

13 (Santana) 42 (Rio)

Estarreja

30 (Santana) 77 (Rio)

Oliveira do. Bairro

31 (Santana) 101 (Rio)

Ilhavo

61 (Santana) 57 (Rio)

Mealhada

16 (Santana) 61 (Rio)

Vale de Cambra

32 (Santana) 48 (Rio)

Paiva

67 (Santana) 95 (Rio)

Oaz

66 (Santana) 162 (Rio)



Feira

369 (Santana) 480 (Rio)



Ovar

60 (Santana) 409 (Rio)

Espinho

142 (Santana) 110 (Rio)



Murtosa

16 (Santana) 32 (Rio)



Aveiro

157 (Santana) 386 (Rio)



Vagos

207 (Santana) 138 (Rio)



Águeda

26 (Santana) 82 (Rio)

Anadia

204 (Santana) 170 (Rio)

Santana assume responsabilidade da derrota

edro Santana Lopes assumiu hoje a responsabilidade da derrota nas eleições diretas para a liderança do PSD, mas disse estar de consciência tranquila e assegurou que vai continuar no combate político.

"Peço a todas e a todos para não estarem tristes (...). Estou de consciência tranquila, demos tudo o que tínhamos e fizemos aquilo que é importante em política: lutar pelos nossos ideais", afirmou, recebendo um forte aplauso dos apoiantes que gritavam "PSD".

Santana Lopes disse que, apesar de ainda não serem conhecidos os resultados finais, já felicitou o seu adversário Rui Rio pela vitória.

"Eu vou continuar a combater politicamente, como alguém disse um dia, só é derrotado quem desiste de lutar", assegurou.