Pub

Os alertas para ondas superiores a quatro metros não demoveram os banhistas

Dezenas de pessoas quiseram hoje começar o ano de 2018 com um mergulho no mar na praia de Matosinhos, porque é tradição ou uma nova experiência, para limpar o corpo e a alma de 2017 e porque a água até não estava "assim tão fria".

"O mar é renovador de energia e é uma forma de começar o ano em grande forma", contou Tânia Leandro, 36 anos, depois do primeiro mergulho na água que estava "ótima" e o mar "calmo", apesar de alguma ondulação.

O alerta amarelo do Instituo Português do Mar e da Atmosfera, por causa das ondas de quatro a cinco metros, e os avisos da Autoridade Marítima Nacional não demoveram dezenas de corajosos que, com um mergulho no mar, quiseram começar o novo ano, sob o olhar atento de duas equipas do Sistema de Salvamento Balnear de Matosinhos.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Para o mergulho começaram a chegar à praia a partir das 10:00, até porque havia um evento criado na rede social Facebook para o efeito, embora nem todos se conhecessem.

Escolheram o melhor sítio para pousar a toalha e tirar a roupa e seguiram em corrida para a água do mar que até "está boa". Um, dois mergulhos, algumas gargalhadas, tiraram uma 'selfie' e regressaram à toalha rapidamente para secar e vestir, até porque, com o vento, "está mais frio cá fora", disseram.

"Está melhor dentro de água que cá fora", confessou Anabela Sampaio, 42 anos, que, com um grupo de amigas, foi pela primeira vez à praia de Matosinhos pela "experiência e aventura" e porque este "batismo" é a melhor forma de "começar o novo ano com resoluções novas e vida nova".

Fazer coisas novas e "sair da zona de conforto" foi também o que levou Isabel Abreu e Raquel Pires até ao mar este ano pela primeira vez, tal como Isaura Costa que foi para fazer "companhia" a um grupo de amigos e até pensou que a água "ia estar mais fria".

José Lopes, 43 anos, tem tido alguns "contratempos e azares" e, por isso, pela primeira vez, quis que 2018 arrancasse para um "novo ciclo" na água que, disse, "está ótima".

Pela terceira vez, Ana Lopes regressou à praia de Matosinhos pela "tradição" de começar o ano no sítio que mais gosta, acompanhada de um grupo de "amigos e amigos de amigos" que assim, em "ambiente de convívio", partilham a "aventura" do primeiro mergulho do ano.

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) aconselhou a população que se abstenha de atividades ou passeios junto à costa e os tradicionais banhos de final do ano, devido às previsões de ondulação forte até à próxima terça-feira.

VEJA AQUI A MESMA TRADIÇÃO EM CARCAVELOS

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.