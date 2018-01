Pub

"Viva o Nosso Presidente! / Um homem de confiança / Mais um ano Doutor / Domingos Bragança", cantaram os meninos e meninas de Guimarães

O evento, que se repete todos os anos, realizou-se esta terça-feira na Câmara Municipal de Guimarães: centenas de crianças cantaram os Reis (as "reisadas") ao autarca socialista Domingos Bragança. O deputado do PSD e membro da Assembleia Municipal, Emídio Guerreiro, não gostou da canção e acusa o município de pagar "a um cantor que coloca as crianças a cantar um hino de campanha ao PS". E questiona o executivo camarário: "Querem transformar Guimarães numa Venezuela?".

O verso da polémica diz: "Viva o Nosso Presidente! / Um homem de confiança / Mais um ano Doutor / Domingos Bragança", e foi precisamente esta frase que terá incomodado não só o deputado social-democrata, como alguns pais, de acordo com o JN.

"Há pais muito chateados por, sem terem dado autorização, verem os filhos a cantar, como se Guimarães fosse a Coreia do Norte, um hino ao presidente da Câmara", disse Emídio Guerreiro ao jornal. O deputado alega que a letra da música foi enviada pela autarquia às IPSS.

Mas a versão da câmara é muito diferente. Ao DN, fonte oficial da autarquia garante que "é falso" que tenham tido conhecimento do teor da letra e que o autor, o músico Marco Génio, natural de Guimarães, "há muitos anos que colabora com temas para as reisadas a título pro bono".

A autarquia nega ter "instrumentalizado as crianças", criticando "a visão enviesada" do deputado do PSD, referindo que "é habitual os grupos dirigirem saudações e votos de Bom Ano ao Presidente".

