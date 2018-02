Pub

Comissão Europeia estima que a economia portuguesa cresça menos este ano do que em 2017

O porta-voz do CDS-PP, João Almeida, considerou hoje preocupante a confirmação de que o crescimento da economia portuguesa está a "perder gás" e defendeu incentivos ao investimento privado para contrariar a tendência.

"Estes indicadores são preocupantes porque sabemos que depois de passada a crise é fundamental ter um crescimento sustentado. O que vemos é que esse crescimento não só não é sustentado como está a perder gás", afirmou João Almeida, em declarações aos jornalistas, no parlamento.

A Comissão Europeia estima que a economia portuguesa cresça menos este ano do que em 2017, subindo 2,2% contra os 2,7% que antecipa para o ano passado, mantendo-se em linha com o previsto pelo Governo, segundo as previsões de inverno hoje divulgadas.

O deputado destacou que Portugal "vai divergir da média europeia e da média da zona euro" e sustentou que a redução do ritmo de crescimento "não é uma inevitabilidade".

João Almeida frisou que "ainda ontem [terça-feira] o senhor Presidente da República disse que a insuficiência do Orçamento do Estado para este ano era o apoio ao investimento".

"Sem incentivo ao investimento privado, sem retomar a reforma do IRC que vinha sendo feita pelo governo anterior estamos condenados a ter crescimentos parecidos com o que tínhamos antes da crise e isso não pode acontecer", defendeu.