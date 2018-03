Pub

Estudantes do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas não querem que ex-primeiro-ministro dê aulas em mestrados e doutoramentos

Está a circular no ISCSP (Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas) um abaixo-assinado contra a contratação de Passos Coelho para professor da instituição de Lisboa. Os alunos, segundo avançou o Jornal de Negócios, alegam que a contratação do ex-primeiro-ministro configura "a materialização de uma afronta à transparência e à meritocracia" da faculdade.

Pedro Passos Coelho foi contratado para, no próximo ano letivo, dar aulas aos alunos de mestrados e doutoramento no ISCSP. Embora reconhecendo "a vasta experiência prática" do ex-líder do PSD, os promotores do abaixo-assinado consideram que "a sua capacidade para lecionar aulas a discentes com um grau académico superior ao seu é altamente questionável".

Passos Coelho foi contratado como professor convidado catedrático na área de Administração Pública. O DN está a tentar ouvir a associação de estudantes do ISCSP, até porque esta não é a primeira vez que os alunos desta instituição protestam contra o ex-primeiro-ministro. Em 2013, quando visitou o ISCSP, Passos Coelho foi recebido com uma manifestação que pedia a sua demissão.

Nova profissão de Passos agita debate público

A notícia de que Passos Coelho, agora fora da política ativa, vai dar aulas no ISCSP (Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas) de Lisboa tem provocado um intenso debate nas redes sociais. Surgiram vozes criticando o estatuto docente que foi dado ao ex-líder do PSD (professor catedrático convidado) e outras defendendo-o, bem como o ISCSP (cujo presidente, Manuel Meirinho, foi eleito deputado pelo PSD nas legislativas de 2011).

Uma das vozes mais críticas foi a da historiadora Raquel Varela. No Facebook, escreveu que o ex-primeiro-ministro e ex-líder do PSD "conseguiu, pago pelos nossos impostos, destruir os serviços públicos, que já não existem com qualidade mas que continuamos a pagar". Agora "acaba a dar aulas numa universidade pública, paga por nós, onde vai ensinar a outros como continuar a destruir serviços públicos, que continuaremos a pagar, mesmo quando já não existirem. O Estado é deles. Merece o lugar de catedrático. Quem não o conseguiu parar é que deve lamentar". Portanto, "Passos foi de Massamá ao Restelo a cavalo na vida política pública."

Outro historiador, Rui Bebiano, da Universidade de Coimbra, escreveu que "nada" tem "contra a possibilidade de um ex-governante lecionar numa universidade" e isto "independentemente das suas escolhas políticas". Mas "no caso agora em apreço, sem formação, mérito ou reconhecimento não faz sentido, a não ser por nepotismo, o convite dirigido pelo ISCSP a Passos Coelho". "É uma desonra para uma escola pública, e uma afronta para quem, no sistema universitário, tanto dá ao longo da vida subindo custosamente a pulso, ou nem sequer o consegue fazer devido ao rigoroso limite de vagas".

Na polémica, Passos foi defendida por deputados do seu partido mas também por um do PS. "A experiência de um ex-primeiro-ministro, qualquer que seja, é única e valiosa" e "por isso são disputados pelas melhores universidades dos seus países", escreveu Sérgio Sousa Pinto. No caso concreto, trata-se de "testemunha privilegiada e ator de um período crítico da vida nacional - a avaliação que fazemos dele não é para aqui chamada" que "decidiu dar aulas" quando "podia ter sido cooptado pelos "donos disto tudo", como consultor, lobista ou ornamento. E assim "a pátria, chocada, vomita insultos", com "meia dúzia de pessoal menor da Academia, devidamente encartada de títulos e graus" a " inchar de indignação".

Já Nuno Garoupa, professor de Direito e de Economia, começou por considerar que o ISCSP se tornou "numa espécie do "Estoril académico" dos exilados da política. O local preferido das vítimas da austeridade. Primeiro Seguro, agora Passos. Só falta Portas e até parece um remake de 2013!"

Depois, acrescentou que "um ex-primeiro-ministro a colaborar numa universidade pública nem deveria ser notícia, muito menos objeto de enorme polémica". Explicando ainda que "anda por aí uma enorme confusão entre catedrático (professor doutorado, agregado e concursado) e [o caso de Passos] catedrático convidado (professor convidado com equiparação e salário de catedrático por decisão dos órgãos da escola)".

O DN tentou contactar o reitor do ISCSP. Em vão.