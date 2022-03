A democracia está prestes a suplantar o tempo da ditadura

Imagem do Largo do Carmo, a 25 de Abril de 1974.

Portugal inicia hoje as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, na véspera do dia em que o regime democrático ultrapassará a duração da ditadura. Uma data assinalada com uma sessão solene no Pátio da Galé, no Terreiro do Paço, em Lisboa, e que junta as três principais figuras do Estado: presidente da República, presidente da Assembleia da República e primeiro-ministro. Uma cerimónia que decorre horas antes de ser conhecida a constituição do novo Governo, prevista para esta noite, depois do anúncio dos resultados eleitorais no círculo da Europa.

No Pátio da Galé vão ser condecorados, esta tarde, 30 militares que participaram na revolução dos Cravos, após o que se seguirão os discursos de António Costa, Ferro Rodrigues e Marcelo Rebelo de Sousa. Esta manhã, o líder do Executivo já assinalou a data, com uma mensagem no Twitter de agradecimento aos que combateram a ditadura e um apelo aos mais jovens para que mantenham este legado.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A cerimónia abre com o hino destas comemorações, composto pelo compositor Bruno Pernadas, um tema original que será tocado pela Orquestra Geração, um projeto com jovens músicos de contextos sociais difíceis. A jovem poetisa Luísa Neto de Sousa dirá depois o seu tema "Poeta" e, já no momento do encerramento, um poema original da sua autoria.

Na sessão solene será entregue ao comandante do Quartel do Carmo (um dos locais mais icónicos do 25 de Abril, para onde estava prevista inicialmente esta celebração, o que acabou por ser alterado devido à chuva) uma "cápsula do tempo" que só será reaberta daqui a 50 anos, no centenário do 25 de Abril, uma caixa de cortiça desenhada por designers nacionais, e que conterá, entre outros objetos, três cartas dos jovens que venceram o Prémio Nacional de Leitura do ano passado, dirigida aos jovens de 2074.

O formato das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, nomeadamente o facto de se iniciarem na data em que o tempo da democracia ultrapassa o da ditadura, já mereceu a crítica do PCP. "A Revolução de Abril não foi o processo de transição entre "regimes"", referiu ontem o partido, em comunicado, sustentando que "quando se pretende lançar as comemorações oficiais dos 50 anos da Revolução de Abril em 23 de Março de 2022 associando essa data a um simbolismo entre a duração do anterior e actual "regime"" procura-se, "ainda que disfarçadamente, esvaziar a revolução de 1974 do que ela constituiu de profundas transformações democráticas". O mesmo sinal dado em 2004, argumenta o PCP, quando "por ocasião dos 30 anos da Revolução de Abril, o Governo PSD/CDS procurou nas comemorações oficiais da Revolução de Abril remetê-la para uma mera "Evolução"".