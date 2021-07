A candidatura de Suzana Garcia, que se apresentou ontem formalmente na corrida à Câmara da Amadora pela coligação PSD/CDS/MPT/PPM e Aliança, foi polémica no partido de Rui Rio. Em causa as opiniões controversas sobre temas como justiça ou rendimento social de inserção. Ao DN garante que estará focada nos problemas da cidade a que concorre e estará de "boa-fé" disponível para discutir as suas posições.

Qual foi a principal razão que a levou a aceitar este desafio político de uma candidatura autárquica?