Vacinação jovem e milhões da UE. Tudo o que Costa anunciou

Costa prevê "libertação total da sociedade" no fim do verão e recorde de investimento em 2021

O debate parlamentar do Estado da Nação iniciou-se com o primeiro-ministro anunciando que "é tempo de alargar" a "ambição" no processo de vacinação - e fazê-lo "garantindo também a proteção das crianças e jovens". "Devemos fazê-lo atempadamente, de modo a que o novo ano letivo se possa reiniciar sem risco de novas interrupções do ensino presencial", considerou António Costa.

Assim, "tudo está preparado para nos fins de semana entre 14 de agosto e 19 de setembro serem administradas as duas doses de vacina às cerca de 570 mil crianças e jovens entre os 12 e os 17 anos".

900 milhões para "sucesso escolar"

O primeiro-ministro anunciou também mais 900 milhões de euros para programas de promoção do "sucesso escolar" nos dois próximos anos letivos e adiantou que o Governo propôs à concertação social uma "agenda para o trabalho digno".

Estas duas linhas de ação foram transmitidas por António Costa na primeira parte do seu discurso que abriu o debate sobre o estado da nação, num capítulo que dedicou à recuperação do país após a pandemia da covid-19.

"A suspensão das atividades letivas presenciais afetou o processo de aprendizagem de muitos alunos e acentuou as desigualdades. É por isso essencial executar, ao longo dos próximos dois anos letivos, um ambicioso Plano de Recuperação das Aprendizagens", considerou o líder do executivo.

De acordo com o primeiro-ministro, "este plano prevê, por um lado, uma maior autonomia pedagógica das escolas, na organização do calendário escolar, na adaptação do currículo e na gestão flexível das turmas".

"Por outro lado, prevê-se um aumento do número de professores e técnicos especializados nas escolas, designadamente através do reforço de créditos horários e do alargamento dos programas de tutoria para apoiar os alunos com maiores dificuldades. No total, entre o reforço de recursos humanos, a sua formação contínua, a aposta em novos recursos digitais e o apetrechamento das escolas, iremos investir nos próximos dois anos cerca de 900 milhões de euros para promover o sucesso escolar e garantir que esta geração não fique prejudicada nem irremediavelmente marcada pela covid-19", afirmou.

"Agenda para o Trabalho Digno"

Depois, António Costa advogou que a pandemia evidenciou a necessidade "de melhor regular o teletrabalho e o trabalho em plataformas digitais, e, por outro, a enorme desproteção social que a precariedade acarreta".

"Em especial, foi patente as formas chocantes de esconder verdadeiras e próprias relações de trabalho, através da informalidade, intermitência, rotatividade, atividades supostamente independentes ou mesmo empresariais. Este trabalho tem de ser reconhecido, valorizado e devidamente enquadrado, com a necessária proteção e dignidade. Sejamos claros: Por exemplo, as empresas de trabalho temporário são um instrumento de flexibilidade, mas não podem ser um instrumento de precarização", acentuou.

António Costa declarou então que, esta manhã, a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, apresentou ao Conselho Permanente de Concertação Social a "Agenda para o Trabalho Digno" do Governo, "que visa, nomeadamente, pôr cobro a muitas situações de abuso e corrigir os mecanismos que permitem perpetuar situações de precariedade inaceitável".

"O grande desafio que temos pela frente consiste em recuperar desta crise pandémica, resolvendo ao mesmo tempo os problemas estruturais que afetam a competitividade da nossa economia e enfrentando as vulnerabilidades da nossa sociedade. Temos de sair desta crise mais fortes, para irmos mais além e mais rápido na convergência com os países mais desenvolvidos da União Europeia. A trajetória para a convergência é clara: mais qualificações, mais inovação, mais bens e serviços de maior valor acrescentado, asseguram maior competitividade e mais e melhor emprego", acrescentou.

40 mil milhões para a recuperação

António Costa quis também sinalizar a prioridade que o Governo dá à utilização dos fundos comunitários que hão-de chegar tanto como origem no PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) como do novo Quadro Financeiro Plurianual (que será executado em Portugal através do programa PT2030.

"Temos um total de 40 mil milhões de euros ao serviço da transformação da economia e da sociedade", assegurou o chefe do Governo. Acrescentando: "Apresentaremos à Comissão Europeia, em setembro, a proposta de Acordo de Parceria e, até ao final do ano, todos os Programas Operacionais de modo a arrancarmos logo no próximo ano com a execução dos 23,2 mil milhões de euros do PT 2030."

"Este é o momento de abrir uma nova janela de esperança e aproveitar as oportunidades irrepetíveis que os próximos tempos nos trarão."

Como se previa, Costa quis com o seu discurso neste debate sinalizar o início de um novo ciclo - ontem já tinha dito que no final do verão chegará a "libertação total" em relação à pandemia.

"Depois de ano e meio particularmente exigente em que o combate à pandemia se sobrepôs a tudo o resto, é tempo de olhar em frente, e pôr mãos à obra, para responder às prioridades e superar os desafios", afirmou.

Concluíndo: "Todos estamos convocados para esta tarefa. Todos estamos convocados para responder aos problemas dos portugueses e não deixar ninguém para trás. Com sentido de responsabilidade e um imperativo de urgência, este é o momento de abrir uma nova janela de esperança e aproveitar as oportunidades irrepetíveis que os próximos tempos nos trarão."

O chefe do Governo deixou ainda subentendido que não deixará a governação por iniciativa própria até ao final da legislatura: "Esse é o nosso dever, esse é o meu dever, esse é o dever que todos temos de honrar!"

Todos os milhões anunciados

Além do montante global de 40 mil milhões que chegarão nos próximos anos provenientes da UE, Costa fez ainda outros anúncios parcelares.

8,6 mil milhões - Para a agenda do "desafio demográfico" e do combate às desigualdades sociais.

15,5 mil milhões - Agenda da digitalização, inovação e das qualificações.

6,6 mil milhões - Para a coesão territorial.

1,383 mil milhões - Para o SNS, provenientes do PRR

1,1 mil milhões - Para "reforçar a aposta na Ciência e na Inovação".

PSD: Governo "cansado"

A seguir a Costa, falou o PSD, pela voz do seu líder parlamentar, Adão Silva (Rui Rio está ausente do debate por motivos familiares).

Adão Silva acusou o Governo de estar "cansado e desgastado" e de "não ter mão" para reerguer o país, mas o primeiro-ministro responde devolveu o conselho de "férias" ao líder parlamentar social-democrata.

Adão Silva arrancou a intervenção do PSD com um elogio aos portugueses: "Têm sido valentes, corajosos, mas o Governo, apesar dos milhões que aqui anunciou apresenta-se como um Governo cansado e desgastado", criticou.

Na saúde, Adão Silva incluiu o PSD entre os fundadores do Serviço Nacional de Saúde - "Somos fundadores do SNS, estamos com o SNS" -, numa declaração que mereceu de imediato apartes das bancadas da esquerda.

"Porventura será por cansaço que o ouvi dizer a maior trapalhada que me lembro de ter ouvido nos últimos tempos na Assembleia da República, esta ideia bizarra de que o partido que foi o maior inimigo do SNS dizer que é fundador do SNS", criticou, na resposta, António Costa.

O primeiro-ministro referiu que o PSD "votou contra a criação do SNS" e voltou, mais recentemente, a ser contra a atual Lei de Bases da Saúde. "Ainda bem que as férias estão a caminho porque merece descanso e precisa de descanso", rematou o chefe do Governo.

