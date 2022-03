Marcelo aprova. Saiba quem são os 38 secretários de Estado

O Presidente da República aprovou este domingo a lista dos 38 secretários de Estado do novo governo.

A decisão foi comunicada através do site da presidência, onde ficam a ser conhecidos os nomes que irão completar o executivo. Os principais destaques da lista vão, desde logo, para os nomes de Mário Campolargo (Digitalização e Modernização Administrativa) e Tiago Antunes (Assuntos Europeu), que ficam na dependência direta do primeiro-ministro António Costa. Apesar de novo no cargo, o agora secretário de Estado dos Assuntos Europeus faz parte do círculo próximo de Costa, tendo sido secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro na legislatura que agora termina.

Há também mudanças a registar na Administração Pública, com Inês Ferreira (ex-chefe de gabinete no Ministério da Educação) a assumir a pasta de secretária de Estado.

O lugar do agora líder parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dias, será ocupado por Bernardo Ivo Cruz, que passa a ser secretário da Estado da Internacionalização.

Paulo Cafôfo, ex-presidente da Câmara Municipal do Funchal, entra para o novo governo como secretário de Estado das Comunidades Portuguesa, ocupando o lugar de Berta Nunes, que deixa o executivo.

André Moz Caldas, um dos nomes que chegou a ser apontado para o novo governo, mantém-se como secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, trabalhando com a agora número dois de António Costa, Mariana Vieira da Silva.

Há mudanças também na secretaria de Estado do Desporto e Juventude, com João Paulo Rebelo a ser substituído por João Paulo Correia.

O novo governo toma posse no próximo dia 30, quarta-feira, no Palácio Nacional da Ajuda, às 17.00 horas.

Consulte a lista de nomes abaixo:

Mário Filipe Campolargo - Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa

Tiago Barreto Caldeira Antunes - Secretário de Estado dos Assuntos Europeus

André Moz Caldas - Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros

Eduardo Nuno Rodrigues e Pinheiro - Secretário de Estado do Planeamento

Inês Pacheco Ramires Ferreira - Secretária de Estado da Administração Pública

Francisco Gonçalo Nunes André - Secretário de Estado nos Negócios Estrangeiros e Cooperação

Paulo Alexandre Nascimento Cafôfo - Secretário de Estado da Comunidades Portuguesas

Bernardo Forjaz Ivo Cruz - Secretário de Estado da Internacionalização

Marco Alexandre da Silva Capitão Costa Ferreira - Secretário de Estado da Defesa Nacional

Maria Isabel Solnado Porto Oneto - Secretária de Estado da Administração Interna

Patrícia Alexandra Costa Gaspar - Secretária de Estado da Proteção Civil

Jorge Albino Alves Costa - Secretário de Estado Adjunto e da Justiça

Pedro Luís Ferrão Tavares - Secretário de Estado da Justiça​​​​

Sofia Alves de Aguiar Batalha - Secretária de Estado do Orçamento

António Manuel Veiga dos Santos Mendonça Mendes - Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais

João Nuno Marques de Carvalho Mendes - Secretário de Estado do Tesouro

Sara Abrantes Guerreiro - Secretária de Estado da Igualdade e Migrações

João Paulo Moreira Correia - Secretário de Estado da Juventude e do Desporto

João Jorge Arêde Correia Neves - Secretário de Estado da Economia

Rita Baptista Marques - Secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços

José Maria da Cunha Costa - Secretário de Estado do Mar

Isabel Alexandra Rodrigues Cordeiro - Secretária de Estado da Cultura

Pedro Nuno de Freitas Lopes Teixeira - Secretária de Estado do Ensino Superior

António de Oliveira Leite - Secretário de Estado da Educação

Luís Miguel de Oliveira Fontes - Secretário de Estado do Trabalho

Gabriel Gameiro Rodrigues Bastos - Secretário de Estado da Segurança Social

Ana Sofia Pedroso Lopes Antunes - Secretária de Estado da Inclusão

António Lacerda Sales - Secretário de Estado Adjunto e da Saúde

Maria de Fátima de Jesus Fonseca - Secretária de Estado da Saúde

João Saldanha de Azevedo Galamba - Secretário de Estado do Ambiente e da Energia

João Paulo Marçal Lopes Catarino - Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas

Jorge Moreno Delgado - Secretário de Estado da Mobilidade Urbana

Hugo Santos Mendes - Secretário de Estado das Infraestruturas

Marina Sola Gonçalves - Secretária de Estado da Habitação

Isabel Cristina Fernandes Rodrigues Ferreira - Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional

Carlos Manuel Soares Miguel - Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território

Rui Manuel Costa Martinho - Secretário de Estado da Agricultura

Teresa Alexandra Meca Valverde Gouveia Coelho Estêvão Pedro - Secretária de Estado das Pescas