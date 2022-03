São seis da tarde de quarta-feira e, numa sala do Colégio Almada Negreiros, um antigo colégio jesuíta que agora integra o campus de Campolide da Universidade Nova de Lisboa, está prestes a começar uma aula de Filosofia da História. Ou, como precisa o professor logo de início, de história da Filosofia da História.

É a primeira aula do segundo semestre, tempo de apresentações aos 10 alunos de mestrado que se sentam na sala apertada. "Não sou filósofo, sou historiador", avisa o docente, explicando que também não é especialista numa época histórica em particular, "tirando alguns anos do século XVIII". Nove, mais precisamente, parte da existência da Real Mesa Censória - que "herdou" do Santo Ofício a tarefa de fiscalizar as obras publicadas no país -, objeto da tese de doutoramento deste docente, e que demorou mais que isso a escrever: 15 anos. Motivo de piada que o próprio repete: "Ainda bem que não foi sobre a Inquisição, teria demorado 40 anos".