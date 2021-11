Rio propõe eleições abertas a militantes mesmo sem quotas pagas. Rangel é contra

Dois homens do norte. Um teima no PSD ao centro, o outro puxa-o mais à direita

O presidente do PSD e recandidato Rui Rio defendeu este sábado que todos os militantes ativos do partido, cerca de 80 mil, possam votar nas eleições diretas para escolher o próximo líder, mesmo sem as quotas pagas.

Esta proposta foi feita por Rio na sua intervenção inicial perante o Conselho Nacional que decorre à porta fechada, na qual formalizou a proposta para antecipar as diretas para 20 de novembro e o Congresso para 10, 11 e 12 de dezembro.

Em declarações aos jornalistas no intervalo, veio depois dizer que, com esta antecipação de calendário, "os militantes não têm tempo de pagar as suas quotas".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"A proposta que faço, dado o caráter absolutamente excecional disto tudo, é que também tenhamos abertura excecional e votem os militantes", afirmou.

"Alguém tem medo disto? Eu não tenho medo de eleições", assegurou.

Já o adversário Paulo Rangel manifestou-se de imediato contra esta ideia.

No seu discurso, citado pelo Expresso, afirmou que esta alteração seria apenas por uma "questão de prazo e tal é "contra as leis do Estado de direito".

"Estamos a fazer esta alteração por uma questão de prazo. Não é para fazer uma reforma de fundo na lei eleitoral do partido. As leis eleitorais não se mudam quando os processos eleitorais já começaram. Nunca vi isso em nenhum país do mundo", afirmou. "Num partido que cumpre as leis do Estado de direito", a lei eleitoral "não pode ser alterada com o processo eleitoral aberto", acrescentou.

Quanto ao prazo para as dietas, manifestou-se a favor da data de 27 de novembro, dizendo que assim seria possível manter a data de 17 desse mês para regularização do pagamento de quotas.

Ainda segundo o Expresso, Açores e Madeira lideram lista de militantes ativos sem quotas em dia. Recorde-se que Alberto João Jardim, ex-presidente do Governo Regional da Madeira, já se manifestou apoiante de Rui Rio e declarou, à entrada deste Conselho Nacional, que iria propor ao Conselho Nacional o adiamento das diretas, a ideia originalmente defendida pelo atual presidente do PSD.