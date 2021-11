Rio vence diretas. Rangel assume a derrota

Paulo Rangel assume a derrota nas diretas do PSD aos jornalistas, pelas 21h40 deste sábado, quando estavam apurados pouco mais de metade dos votos.

Os candidatos à liderança do PSD, Rui Rio e Paulo Rangel estavam, às 21:3O, praticamente empatados nas eleições diretas do PSD - mas seguindo Rio na frente, com 12095 votos (50,88%) contra 11678 (49,12%) para Paulo Rangel.

Nessa altura já estavam apurados 24 108 votos - ou seja, mais de metade dos 46663 registados. Estavam apuradas 232 secções de voto, havendo 86 por apurar.

Trinta e cinco minutos após o fecho das assembleias de voto, o atual presidente do partido, Rui Rio, tinha 10,65% dos votos (265) e o eurodeputado Paulo Rangel 10,49% (261).

De acordo com o "site" que disponibiliza a evolução dos resultados das eleições diretas em tempo real (https://resultados.psd.pt), àquela hora estavam apuradas 28 secções, faltando ainda apurar 290.

Na Europa, onde já estão apurados todos os votos, venceu o eurodeputado Paulo Rangel.