Moreira da Silva apresenta candidatura: "PSD não pode negociar com forças populistas, racistas e xenófobas"

Escolheu um espaço no Parque de Monsanto, Lisboa, para dar o sinal do seu empenho nas transformação do PSD e do país ao lançar a sua candidatura à liderança do partido. Num longo discurso, Jorge Moreira da Silva afirmou no lançamento da sua candidatura julgar ser "o militante mais bem preparado" para essa tarefa.. "O PSD não tem um problema de identidade, tem um problema de modernidade", assegurou

Jorge Moreira da Silva, que se fez apenas acompanhar de um "velho amigo" Miguel Goulão, antigo dirigente da JSD, da mulher e do filho mais velho, assumiu que a sua saída da OCDE e a candidatura à sucessão de Rui Rio ​​​​​​​é "a decisão mais importante da minha vida"..

"Quero assegurar que os portugueses reconquistam o seu pleno direito ao futuro. Vivemos o momento mais exigente em 70 anos, com pandemia, guerra, aumento da inflação e subida dos preços da energia", acrescentou, comprometendo-se a atualizar as linhas programáticas do PSD.

Foi precisamente para os militantes sociais-democratas que primeiro se dirigiu ao defender que com ele "o PSD será um espaço que una todos os reformistas", dos sociais-democratas aos liberais sociais. E foi precisamente neste ponto que começou a marcar a diferença em relação àquele que será o seu opositor nas eleições internas de 28 de maio, Luís Montenegro.

Moreira da Silva lamentou "a ambiguidade" do partido na relação com o Chega durante a liderança de Rui Rio. "O PSD não pode negociar com forças populistas, racistas e xenófobas", frisou. Considerou mesmo que foi esta ambiguidade que levou o eleitorado de centro a não escolher o PSD nas últimas legislativas e o de direita a votar "enganado" no partido de André Ventura por pensar que após a ida às urnas poderia existir um entendimento entre as duas forças políticas.

"Comprometo-me a aumentar significativamente o número de militantes", assegurou. "Seremos o partido favorito dos jovens", aditou, admitindo formar um "Governo Sombra" com ministros para fazerem marcação direta aos ministros do Governo de António Costa.

Moreira da Silva teceu ainda críticas ao modelo de governação socialista, afirmando esperar "liderar o Governo a partir de 2026".