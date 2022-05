Montenegro e Moreira da Silva varrem PSD e somam apoios

Ainda a três semanas das eleições internas, que se realizam a 28 de maio, os dois candidatos à liderança do PSD andam num frenesim por todo o país na conquista de votos dos militantes e têm andado a medir apoios.

Luís Montenegro tem mantido uma grande consistência na volta nacional da sua campanha, privilegiando todas as ações de contacto direto com militantes, autarcas e dirigentes locais do partido. Começou no Porto, passou por Santa Maria da Feira, Aveiro e Coimbra e organizou um jantar com todos os dirigentes distritais de Lisboa.

Mas um dos pontos mais altos deste périplo foi a passagem pela Madeira, que tem um grande peso em número de votantes no PSD, onde conseguiu arrancar o apoio do antigo líder e governante social-democrata da região Alberto João Jardim. Um apoio que considerou importante. "Eu valorizo muito o apoio do dr. Alberto João Jardim, acho que ele é muito significativo e acompanha, creio eu, o sentimento geral aqui da militância da Madeira".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Um apoio inesperado por muitos, já que ambos nem sempre estiveram do mesmo lado da barricada. E foi precisamente isso que o candidato à sucessão de Rui Rio quis destacar: "O facto de ele estar envolvido com o seu apoio nesta candidatura demonstra que nós somos capazes de nos juntarmos, no PSD, de nos unirmos, de agregarmos, de ultrapassarmos divergências que temos em momentos eleitorais, mas que nunca nos desencontramos em termos de princípios de matrizes ideológicas."

Depois, nos Açores, para onde Montenegro voou de seguida, também conseguiu ter do seu lado o presidente do governo regional José Manuel Bolieiro.

A somar a estes notáveis, Luís Montenegro tem conseguido também ter a seu lado líderes de várias distritais, a começar por Ângelo Pereira, da de Lisboa. Mas também, entre outros, Carlos Condesso (Guarda), Paulo Cunha (Braga), Alberto Machado (Porto), Luís Santos (Castelo Branco), Olegário Gonçalves (Viana do Castelo) e Hugo Oliveira (Leiria). Como diretor de campanha tem o antigo eurodeputado Carlos Coelho.

Apesar de todos os apoios, Luís Montenegro ainda não apresentou um mandatário nacional, ainda que o seu opositor tenha jogado nesse campo com um trunfo forte como o de Francisco Pinto Balsemão, um dos fundadores do PSD e militante número um.

Voz bastante dissonante sobre o perfil de Montenegro foi ontem a do presidente da Câmara de Aveiro e antigo secretário-geral do PSD Ribau Esteves. Em entrevista ao DN e TSF, foi duro para com o antigo líder parlamentar social-democrata: "De certeza absoluta que não apoio Luís Montenegro, estou para ter uma conversa com Jorge Moreira da Silva para decidir se o apoio ou não. Portanto, Luís Montenegro não apoio porque representa o pior que o partido tem em termos deste aparelho que procura perpetuar-se no poder, de pessoas que já deviam ter dado espaço a outros em termos de protagonismo. De facto, é preciso uma mudança profunda no PSD. Conheço bem Luís Montenegro e não vejo que tenha a menor condição e nem sequer vontade de fazer essa mudança. E face à tal partilha que ele tem com esses gestores dessa máquina, no pior sentido do termo, da vida do PSD, o Luís não tem espaço nenhum para ser o líder dessa mudança e dessa reforma profunda."

O apoio da máquina de Rio

Jorge Moreira da Silva, que entrou na corrida, já com Montenegro no terreno, está a palmilhar todo o país na conquista de votos. E com o apoio "não oficial" da máquina que garantiu a vitória de Rui Rio nas últimas diretas contra Paulo Rangel. A começar pelo ex-presidente da concelhia de Aveiro e vice-presidente do partido, Salvador Malheiro, mas também João Montenegro, André Coelho Lima e Carlos Eduardo Reis, diretor da sua campanha.

O antigo ministro do Ambiente tem procurado conjugar o contacto com os militantes do partido com iniciativas temáticas, como a que desenvolveu no dia 25 de Abril em conversa com os jovens, em Lisboa.

Um dos apoios que Jorge Moreira da Silva mais enalteceu foi o da antiga ministra de Cavaco Silva e antiga líder do PSD, Manuela Ferreira Leite. "É uma mulher corajosa, mostrou essa coragem e esse desassombro como líder do PSD e membro do Governo. Enfrentou interesses, ultrapassou obstáculos, mostrou uma resiliência face à adversidade, representa o melhor que o PSD tem", disse a propósito deste apoio.

paulasa@dn.pt