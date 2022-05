Ministra da Defesa considera que "não tem sentido reinstituir" serviço militar obrigatório

A ministra da Defesa Nacional defendeu esta segunda-feira que "não tem sentido reinstituir um serviço militar obrigatório", defendendo que esse sistema "não responde às necessidades estratégicas" das Forças Armadas, que precisam de "militares qualificados", com "tecnicidade".

"Considero, consideramos no Governo, que não é oportuno, que não tem sentido, reinstituir um serviço militar obrigatório, sobretudo nos termos em que ele existia e que esta própria expressão refere", afirmou Helena Carreiras.

A titular da pasta da Defesa manifestou, contudo, disponibilidade para "discutir modalidades de envolvimento" dos jovens com a Defesa.

A ministra da Defesa falava numa audição parlamentar no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2022, respondendo ao deputado do Chega Bruno Nunes, que perguntou à ministra se era favorável ao regresso do serviço militar obrigatório.

Nesta audição conjunta da Comissão de Defesa e na Comissão de Orçamento e Finanças, Helena Carreiras defendeu que "esse tipo de sistema de serviço militar não responde às necessidades estratégicas" das Forças Armadas.

"Nós precisamos de militares qualificados, militares que possam contribuir para a natureza das missões reais das Forças Armadas, que exigem esse tipo de tecnicidade, e é aí que temos de trabalhar", frisou.

Frisando que sabe que "há um debate que se pretende fazer" sobre a reinstituição do serviço militar obrigatório -- o que considerou ser normal "numa sociedade livre, democrática, onde todas as ideias e debates naturalmente podem fazer-se" --, a ministra da Defesa, sublinhou que, apesar de se opor a essa modalidade, isso não significa que não se possam "discutir modalidades de envolvimento" dos jovens com os temas da Defesa.

"Podemos e devemos [discutir essas modalidades]. Isso faz-se por muitos outros meios. (...) Tenho muitas ideias -- temos muitas ideias -- sobre como fazer essa crescente articulação com a sociedade, designadamente através da escola, do referencial de educação para a segurança, Defesa e paz, e através de outro tipo de projetos que expandem o alcance do próprio dia da Defesa Nacional, que tem contribuído também para essa relação", disse.