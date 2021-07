Marques Mendes avança que peritos vão propor fim das restrições horárias

Segundo o também conselheiro de Estado as restrições de horários existentes deverão sofrer alterações.

De acordo com Marques Mendes podem também acabar as restrições "em função da incidência, concelho a concelho".

A reunião do Infarmed está prevista para o dia 27 de julho e dessa reunião espera-se novidade sobre novas regras tendo em conta a situação pandémica em Portugal.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O comentador disse ainda acreditar que a vacinação das crianças será mais difícil de tomar. " A maioria dos especialistas não quer a vacinação generalizada das crianças entre os 12 e os 15 anos", disse Marques Mendes.

Marcelo quer mobilizar portugueses

Este domingo o Presidente da República defendeu que é preciso evitar "dúvidas sobre a batalha" contra a covid-19 para se conseguir mobilizar os portugueses para o processo de vacinação, e qualificou a sua posição de "realista voluntarista".

À saída de uma conferência no Centro de Congressos de Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa escusou-se a comentar a expectativa do primeiro-ministro, António Costa, de uma "libertação total da sociedade" no final do verão com a "imunidade de grupo", em resultado da aceleração da vacinação.