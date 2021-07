Marcelo sugere aos privados que lutem por políticos mais fortes

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, participa na sessão de encerramento do seminário "Potenciar os efeitos dos fundos europeus na economia nacional", organizado pelo Fórum da Competitividade, no Centro de Congresso de Lisboa, 21 de julho de 2021.

O Presidente da República exortou esta quarta-feira os representantes do setor privado a lutarem por protagonistas políticos mais fortes que lhes deem eco em momentos eleitorais e que constituam uma solução alternativa.

Marcelo Rebelo de Sousa deixou esta mensagem no encerramento de uma conferência do Fórum para a Competitividade -- Associação para o Desenvolvimento Empresarial, no Centro de Congressos de Lisboa.

Numa intervenção de 20 minutos, o chefe de Estado considerou que em Portugal "os protagonistas políticos, económicos e sociais defensores de um percurso diferente não têm logrado alcançar força persuasiva para que o seu discurso constitua um discurso alternativo e, sobretudo, constitua uma solução alternativa".

"Não é impunemente que fomos das primeiras monarquias absolutas da Europa e das últimas a deixarem de o ser -- se é que em quadros mentais o deixámos de ser, no que respeita à supremacia do Estado sobre a sociedade civil", observou.

No final do seu discurso, o Presidente da República incentivou o setor privado a "prosseguir o seu empenho ou, se quiser, a sua luta, para ter protagonistas institucionais, políticos e outros, mais fortes, para ter discurso político com mais eco nos momentos de decisão popular e eleitoral", mesmo que esteja descontente com o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

"Nomeadamente distinguindo o que é seu efetivo papel e o peso do investimento privado daquilo que pode ser um desperdício irreversível, para converter o sentimento aqui hoje expresso em acicate para o que são os anos imediatos: travar a batalha cultural, travar a batalha institucional, travar a batalha correspondente ao seu efetivo peso na criação do Produto Interno Bruto (PIB), com trabalho, competência, visão de longo fôlego, qualificação e responsabilidade social", completou.

Marcelo Rebelo de Sousa pediu aos privados que atuem "com realismo e com independência, com sentido do bem comum, evitando a perpetuação da inelutável e casuística tendência de os ​​​​​​​poderes públicos quererem influenciar e determinar o seu sentir".