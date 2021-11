Mais de 46 mil militantes vão poder votar nas diretas de 27 de novembro

Rangel admite governo de coligação ou acordo parlamentar com "parceiros naturais" do PSD

Mais de 46 mil militantes do PSD vão poder votar nas eleições diretas de 27 de novembro para escolher o próximo presidente do PSD, em números praticamente finais.

De acordo com o site do PSD, são 46.029 os militantes com a quota de novembro válida para votar, um número que, segundo o secretário-geral adjunto Hugo Carneiro, poderá ser alterado apenas na ordem das dezenas, uma vez que só termina na segunda-feira o prazo para reclamações.

Nas últimas diretas, em janeiro de 2020, na segunda volta entre Rui Rio e Luís Montenegro e com um novo regulamento de quotas que causou polémica, o universo eleitoral foi de 40.628 militantes tendo votado 32.582, uma taxa de participação de cerca de 80%.

Mais de metade dos militantes que poderão votar nas diretas concentram-se em quatro distritais: distrital do Porto (que representa 17% do total), seguida de Braga (13,8%) que ultrapassou a Área Metropolitana de Lisboa (12,9%) e de Aveiro (9,7%).

A surpresa é a Madeira, que surge como a quinta estrutura com mais quotas pagas, 2.721, quase 6% do total.

As eleições diretas para presidente da Comissão Política Nacional do PSD estão marcadas para 27 de novembro e são candidatos o atual presidente Rui Rio e o eurodeputado Paulo Rangel. Também o ex-candidato do PSD à Câmara de Alenquer, Nuno Miguel Henriques, manifestou também a intenção de disputar a liderança do PSD.

O prazo para a apresentação de candidaturas termina na próxima segunda-feira e estas têm de ser acompanhadas de 1.500 assinaturas e de uma moção de estratégia global.

O 39.º Congresso do PSD está agendado para entre 17 e 19 de dezembro em Lisboa.