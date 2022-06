A Assembleia da República voltou a discutir na passada semana o financiamento partidário, com o PCP a insistir num corte radical dos montantes de apoio público que são concedidos às organizações partidárias. Há muito que os comunistas defendem que os partidos políticos "devem ser responsáveis pela recolha dos meios financeiros de que necessitam para desenvolver a sua atividade, devendo esse financiamento assentar essencialmente nas contribuições dos seus militantes e apoiantes" e não no financiamento público. A proposta voltou a ser travada na passada sexta-feira - com os votos contra de PS, PSD e BE, a abstenção do PAN, e Chega e IL a juntarem-se ao PCP no voto a favor. Pelo caminho ficaram também as propostas do Chega e da IL para acabar com as isenções fiscais de que os partidos beneficiam.

No trabalho parlamentar destes projetos de lei, os serviços da Assembleia da República fizeram uma análise à forma como vários países da União Europeia financiam os partidos, um retrato feito a partir de um inquérito desenvolvido pelo Centro Europeu de Investigação e Documentação Parlamentares, a pedido da Comissão de Assuntos Constitucionais do Parlamento Europeu. Dos 25 países que responderam conclui-se que "todos, com exceção de Itália, têm um sistema de financiamento público dirigido aos partidos políticos", baseado ou no número de votos ou no número de assentos parlamentares alcançados, ou num cálculo misto entre ambos, como é o caso do sistema português. Na generalidade dos países é atribuída uma subvenção pública aos partidos que "tenham conseguido eleger pelo menos um deputado e/ou àqueles que tenham conseguido obter entre 1% e 3% de votos" (em Portugal, nas legislativas, é atribuído financiamento aos partidos com mais de 50 mil votos).