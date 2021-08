Envenenamento de Ventura? Página do Facebook que criou polémica não é oficial

Ventura com teste PCR positivo à covid. Está com "tosse ligeira e dores nas costas"

André Ventura deu gás no Twitter à polémica sobre as notícias publicadas em vários órgãos de comunicação sobre a eventualidade de o poderem envenenar durante o processo de vacinação contra a covid-19. Mas afinal, a página de Facebook que deu origem à polémica, alegadamente do Chega de Vila Real, é apenas de militantes e não é a oficial, garantiu em comunicado a direção do partido.

"O CHEGA vem, desta forma, desmentir categoricamente que a página de Facebook da distrital de Vila Real que está a ser noticiada pela imprensa seja gerida por dirigentes do partido", diz em comunicado a direção de André Ventura sobre aquela página polémica. Afinal a página oficial do partido é a gerida por José Manuel Dias, presidente da distrital de Vila Real, mas que na verdade apenas tem uma publicação, datada de 29 de setembro de 2020.

Na tal página de militantes, que é muito ativa e que desencadeou várias reações, incluindo do líder do PSD, Rui Rio, que a comentou ironicamente no Twitter, escrevia-se sobre o facto de André Ventura (infetado com covid-19) não ter tomado a vacina: "Não o podemos criticar. Duvidam que se o André chegasse ao centro de vacinação cheio de funcionários do governo socialista do António Costa não lhe iam tentar injectar veneno mal percebessem que era ele? Todo o cuidado é pouco e recomendo aos militantes do CHEGA que não se identifiquem como tal quando vão tomar a vacina. Incomodamos muita gente e vão fazer de tudo para nos parar. Tomem cautela."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Horas antes de desmentir que o caráter oficial da página do Chega de Vila Real, André Ventura aproveitava a onda de notícias sobre o assunto para ele próprio se associar a ideia de que a sua vida poderá estar em risco. Também no Twitter escrevia: "Se eu acho e estou convencido que o Governo português ficaria feliz em silenciar-me? Naturalmente! Se existem neste mundo forças que de bom grado me eliminariam, física e politicamente? Sem dúvida! A luta contra a corrupção e o compadrio têm os seus custos!"

Esta publicação de Ventura foi usada pelos autores da página não oficial de Vila Real para tentar calar a onda de críticas que os próprios militantes do Chega fizeram às considerações sobre um potencial envenenamento do líder. Num segundo post a justificar o primeiro e a dizer que foi mal interpretado, usaram o de André Ventura, como comentário: "Para os que dizem que a nossa publicação é estúpida."