Conselho Nacional do PSD marca nova reunião para daqui a 20 dias

Rui Rio, presidente do PSD, durante o Conselho Nacional do partido, em Barcelos

Rio quer marcação de diretas "com serenidade" e avisa: "Se exagerarem, acabou"

O Conselho Nacional do PSD terminou esta noite em Barcelos com a marcação, para daqui a 20 dias, de outra reunião para decidir o calendário do processo de substituição de Rui Rio.

Segundo ​​​​​​​Paulo Mota Pinto, porta-voz dos sociais-democratas no final da reunião, após a discussão interna dos resultados eleitorais os conselheiros "ratificaram" o plano de Rio de fazer as eleições diretas até ao verão, mas não foi definido qualquer calendário concreto.

"Não houve qualquer compromisso", disse aos jornalistas Paulo Mota Pinto, lembrando que "o processo eleitoral só pode ser aberto pelo presidente do partido".

De resto, segundo garantiu, a reunião decorreu de forma "calma e tranquila".