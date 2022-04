Conselho de Estado. PSD indica Miguel Cadilhe e Pinto Balsemão

O anúncio foi feito no parlamento pelo presidente do PSD, Rui Rio, que assim deixará de integrar o órgão de aconselhamento do Presidente da República.

Balsemão já estava no Conselho de Estado mas Cadilhe - ex-ministro das Finanças de Cavaco Silva - é uma novidade.

O PS ainda não indicou formalmente os seus três elementos mas ontem o jornal Público noticiou que seriam Carlos César (que já integra o Conselho de Estado), Manuel Alegre (que regressa) e Sampaio da Nóvoa (uma novidade).

No início de cada legislatura, o Parlamento elege cinco personalidades para integrar este órgão de aconselhamento do Presidente da República.

Atualmente, os cinco eleitos do Parlamento são Carlos César, Francisco Pinto Balsemão, Francisco Louçã (fundador e ex-líder do Bloco de Esquerda), Rui Rio e o histórico dirigente comunista Domingos Abrantes.

O Conselho de Estado integra também cinco personalidades escolhidas diretamente pelo Presidente da República: António Lobo Xavier (jurista, ex-dirigente do CDS), António Damásio (neurocientista), a escritora Lídia Jorge, Luís Marques Mendes (advogado, comentador político e ex-líder do PSD) e Leonor Beleza (ex-ministra da Saúde e atual presidente da Fundação Champalimaud).

A estes juntam-se várias personalidades designadas por inerência de funções: Augusto Santos Silva (presidente da Assembleia da República), primeiro-ministro (António Costa), presidente do Tribunal Constitucional (João Pedro Caupers), Maria Lúcia Amaral (Provedora de Justiça), Miguel Albuquerque (presidente do Governo Regional da Madeira), José Manuel Bolieiro (presidente do Governo Regional dos Açores), bem como Ramalho Eanes e Cavaco Silva (enquanto ex-Presidentes da República).