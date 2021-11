Chega retira apoio parlamentar ao Governo Regional dos Açores

André Ventura, presidente do Chega, anunciou, esta quarta-feira, que o partido retira o apoio parlamentar ao Governo Regional dos Açores.

"A direção nacional do Chega e eu, como seu presidente eleito nas últimas eleições diretas, daremos instruções para que cesse o apoio do Chega ao Governo Regional dos Açores", anunciou Ventura, esta tarde, no Parlamento, em conferência de imprensa.

"As instruções que daremos é que o Chega deixe de suportar, já neste orçamento, o Governo Regional dos Açores, por não se ter comprometido com a luta contra a corrupção, na diminuição no tamanho do Governo, na luta contra a subsidiodependência, particularmente por ter enveredado por uma atitude nacional e regional de hostilização do Chega, do seu presidente, do seu programa e dos seus militantes", justificou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Um líder que diz que é incompatível o apoio do Chega não pode pedir o apoio do Chega"

"Rui Rio deixou claro que abdicará de governar caso tenha de se entender com o Chega", disse André Ventura aos jornalistas. Nesse sentido, considerou ser "insustentável que um partido com entendimentos pontuais, regionais ou autárquicos possa continuar a sustentar esses apoios depois dessas palavras de um líder nacional", considerou.

"Um líder que diz que é incompatível o apoio do Chega não pode pedir o apoio do Chega nem a nível regional, autárquico ou local", reforçou, referindo-se à entrevista de Rui Rio, líder do PSD, à Antena 1, no início desta semana.

"Um líder que diz que abdicará de governar se, confirmando as sondagens, for o Chega a força necessária para uma maioria à direita, é um líder que não merece consideração do Chega e é um partido que não merece qualquer apoio a nível local, regional ou de outro âmbito por parte do Chega", repetiu para justificar a retirada do apoio parlamentar do partido ao Governo Regional dos Açores.

Apesar disso, André Ventura salientou que falta ainda que o Chega Açores, por tratar-se de uma estrutura autónoma, dê seguimento à recomendação da direção nacional do partido.

Anunciou, por isso, que o grupo parlamentar do Chega nos Açores vai dar, na sexta-feira, em Ponta Delgada, uma conferência de imprensa, na qual o deputado único do partido, José Pacheco, anunciará qual será a posição face à decisão da direção nacional do partido.

André Ventura diz que o partido "não deseja eleições nos Açores" e "não deseja instabilidade" na região autónoma, mas "o que basta, basta".

Referiu que foram "semanas consistentes e contínuas de ataque ao programa do Chega, à sua natureza, ao seu presidente e aos seus militantes".

"Foram semanas e semanas em que Rui Rio optou por manter o nível de confronto, hostilização e humilhação do Chega. Não é possível haver dois PSD e dois Chega", argumentou.

"Quero deixar claro para os militantes, para os dirigentes e para todos, que a recomendação do Chega Nacional, da sua direção e do seu presidente, é de que o Governo regional dos Açores não continue a obter o apoio do Chega, nem a nível orçamental, nem a nível das grandes opções do plano regional", afirmou.

"A última palavra há de ser minha", diz deputado único do Chega nos Açores

O deputado único do Chega na Assembleia Regional dos Açores, José Pacheco, disse, entretanto, que ainda está em "negociações" com o Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) salientando que é sua a "última palavra" sobre o apoio ao executivo.

"A última palavra há de ser minha. Estamos em conversações. Até sexta-feira vamos amadurecer isso tudo. Satisfeito [com o Governo Regional], eu não ando", declarou José Pacheco à Lusa.

José Pacheco disse não estar "satisfeito" com o rumo da governação nos Açores devido ao número de beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI) na região, aos níveis de endividamento da companhia aérea SATA e ao tamanho do executivo açoriano.

"Na sexta-feira de manhã, vou fazer uma conferência para falar sobre isso tudo", acrescentou, referindo, contudo, que está "solidário" com o líder nacional do partido, André Ventura.

Ao Expresso, José Pacheco considerou que "neste momento, é ainda prematuro" retirar o apoio. "Aqui não há nem fantoches nem totós, nem nada que se pareça. Aqui não há criadagem", disse o deputado referindo que quando entrou para o Chega há dois anos, "uma das condições" que colocou "foi sempre o respeito pela autonomia dos Açores".

A Assembleia Legislativa dos Açores é composta por 57 deputados, sendo que, na atual legislatura, 25 são do PS, 21 do PSD, três do CDS-PP, dois do Chega (agora um, depois de Carlos Augusto Furtado passar a independente), dois do PPM, dois do BE, uma da Iniciativa Liberal e um do PAN.

Nos Açores, PSD, CDS-PP e PPM, que juntos representam 26 deputados, assinaram um acordo de governação.

A coligação assinou ainda um acordo de incidência parlamentar com o Chega e o PSD um acordo de incidência parlamentar com a IL.

Com Lusa

Notícia atualizada às 18:14