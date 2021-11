CDS-PP marca Conselho Nacional para esta sexta-feira

Rio diz que coligação com CDS foi discutida mas sem decisão final

Pires de Lima: "Não vou votar no CDS"

Nuno Melo promete combater direção mas vai fazer campanha e votar no CDS

O CDS-PP marcou um Conselho Nacional para as 21.00 desta sexta-feira, avança a CNN Portugal.

A reunião vai ser realizada por videoconferência e terá em discussão uma coligação com o PSD para as eleições legislativas de janeiro no círculo eleitoral da Madeira.

No sábado, o Conselho Regional do PSD anunciou que os sociais-democratas vão concorrer às legislativas em coligação com o CDS-PP.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Também serão discutidos critérios de designação dos candidatos às legislativas, bem como as linhas programáticas a apresentar para as eleições de 30 de janeiro.