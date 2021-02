CDS-PP. Atores diferentes numa novela com mais de vinte anos

Líderes do PSD e do CDS tentam proteger-se isolando o Chega

Francisco Rodrigues dos Santos era só um miúdo de 10 anos. Adolfo Mesquita Nunes já um jovem adulto de 21. Foi em 1998 que se iniciou no CDS-PP a novela que desde então, e até hoje, prossegue, episódio após episódio, sem que se veja um fim à vista - e muito menos um final feliz. Hoje, os dois são os novos protagonistas deste eterno folhetim democrata-cristão. Voltou o tempo das facas longas e para hoje está marcada uma reunião (por videoconferência) do Conselho Nacional que ditará o futuro próximo do partido.

Manuel Monteiro e Paulo Portas tinham então 36 anos. Foi em 1998 que os dois protagonizaram uma das mais explosivas ruturas da vida partidária portuguesa. Portas estava com Monteiro desde o início da década de 1990, ajudando-o - e sendo ainda diretor de O Independente - a ascender, em 1992, à liderança do CDS. Em 1995, Portas deixa o jornalismo e transfere-se para a política - algo que tinha jurado que nunca faria. Ele e Monteiro são eleitos deputados pelo CDS, Portas por Aveiro e Monteiro por Lisboa. Parecia uma amizade indissolúvel de dois jovens turcos ansiosos de virar do avesso um partido que o cavaquismo reduzira quase à insignificância.

E conseguiram-no. Metendo na gaveta o património histórico europeísta do CDS, e ensaiando também um discurso nacionalista e securitário - de que hoje o Chega é uma versão radical -, Monteiro & Portas levaram o partido de cinco deputados (em 1991) a 15 (em 1995). E tudo corria muito bem, muito melhor de resto do que ambos haviam previsto. Mas foi sol de pouca dura.

Nos finais de 1997, o CDS-PP tem um mau resultado nas autárquicas e Monteiro demite-se. Paulo Portas decidiu então que chegara o seu tempo de conquistar a liderança do partido. Seria, teoricamente, o herdeiro de Monteiro. Mas a linha oficial de sucessão oficial do monteirismo acabaria por ser, afinal, protagonizada por Maria José Nogueira Pinto (1952-2011). No XVI congresso do CDS, em Braga, nos dias 21 e 22 de março de 1998, Paulo Portas conquista a liderança do partido, derrotando a linha monteirista.

Hoje, passados 23 anos, as réplicas desse tremor de terra ainda se fazem sentir no CDS-PP. Todos os conflitos internos subsequentes têm ecos dessa fratura. E ainda há dias Nuno Melo o reconhecia, numa entrevista Renascença/Público falava na necessidade de o seu partido "sarar simbolicamente as feridas de 1998", "um tempo em que o CDS mostrou um friso extraordinário de pessoas que realmente fizeram toda a diferença". "Temos de conseguir resgatar todas essas pessoas, sarar todas essas feridas e mostrar que o CDS é uma alternativa que mais ninguém consegue substituir", sendo certo que "isso é muito mais nítido hoje por causa da reconfiguração político-partidária" em curso, com o CDS-PP tendo à sua esquerda agora a Iniciativa Liberal e "à direita uma direita muito estática", a do Chega.

Um problema com "dois dígitos"

Hoje, passados 23 anos da rutura original, Francisco Rodrigues dos Santos protagoniza o lado monteirista da história e Adolfo Mesquita Nunes o lado portista. Monteiro e Portas, pelo seu lado, permanecem nos bastidores. Monteiro esteve fora do CDS de 2003 até 2020 - e quando regressou à liderança apoiou a ascensão de Francisco Rodrigues dos Santos à liderança.

Paulo Portas, por sua vez, está com Adolfo Mesquita Nunes. Na noite das presidenciais abriu o caminho que depois Adolfo percorreria quando assinalou que o resultado de André Ventura significava que pela primeira vez na história democrática portuguesa havia "um populista de direita extrema ou extrema-direita, consoante os dias" com um resultado de "dois dígitos" (11,9%). E isso, sublinhou, é "um facto novo que não se deve desvalorizar e que representa para o PSD, e ainda mais para o CDS, uma questão séria". O crescimento do Chega revelado nas presidenciais tem sido, precisamente, um dos principais argumentos em que Mesquita Nunes tem sustentado a necessidade urgente de um congresso eletivo no partido que remova o atual líder e o ponha no seu lugar.

"A consolidação dos novos partidos à direita, que estas eleições presidenciais vieram confirmar, só reforça a velocidade da erosão do CDS: um partido que não marca a agenda, que não se antecipa, que não passa a mensagem, que não se afirma como alternativa, que não é ouvido nem tido em conta, que parece conformado em caminhar para a irrelevância", escreveu no Observador. E no mesmo artigo considerou que "a crise de sobrevivência que o CDS hoje atravessa não conseguirá ser resolvida com esta direção".

Recordar o passado em 2005

O que se está a passar no CDS-PP remete para o ano em que Portas se demitiu da liderança do partido, 2005 (porque não conseguiu evitar a maioria absoluta do PS). O seu sucessor oficial seria Telmo Correia (hoje líder parlamentar). Mas José Ribeiro e Castro meteu-se pelo caminho e, surpreendendo tudo e todos, conquistou a liderança.

Exerceu-a durante dois anos, sendo ao mesmo tempo eurodeputado, o que contribuiu fortemente para o seu desgaste. Além disso, nem Portas nem o portismo levaram a bem a derrota de 2005. Em 2007, Portas voltou a candidatar-se vencendo Ribeiro e Castro por 75% em eleições diretas. Em 2011 levaria o partido de novo ao poder numa nova coligação com o PSD. O partido tinha então 24 deputados.

As similitudes com 2005 relacionam-se com o facto de o portismo não se conformar agora com a vitória de Francisco Rodrigues dos Santos (contra o portista João Almeida) no congresso realizado em Aveiro em janeiro de 2020 (assim como não se conformou com a vitória de Ribeiro e Castro em 2005). Portas ainda controlou a sua sucessão imediata, em 2016, com a ascensão de Assunção Cristas, mas o facto de esta ter nas legislativas de 2019 reduzido o partido de 18 para cinco deputados, voltando à insignificância do cavaquismo, ditou-lhe o destino - e a impossibilidade de o portismo manter o controlo da situação, que agora tenta recuperar.

O líder do partido convocou o Conselho Nacional para hoje com um único e assumido propósito: a votação de uma moção de confiança à sua liderança que acabe de vez com as conversas de congresso antecipado. Adolfo Mesquita Nunes e a suas tropas pretendem, por sua vez, que o partido passe já para a convocatória desse congresso, afirmando-se como candidato à liderança. Está, porém, por resolver uma questão processual que não é de somenos importância.

Votação secreta ou votação de braço no ar. Mesquita Nunes exige que seja secreta e as suas tropas até fizeram chegar à direção soluções informáticas que permitem isso numa reunião que - pandemia oblige - que será por videoconferência.

Acontece que a direção diz que moções de confiança sempre se votaram de braço no ar (no Parlamento, por exemplo) e que as votações secretas só estão previstas para quando se estão a eleger pessoas (não é o caso). A acusação de Ribeiro e Castro à fação sublevada é pesada: "Golpismo eletrónico."

O dia promete portanto ser muito longo no partido que Freitas do Amaral e Adelino Amaro da Costa fundaram em 1974.