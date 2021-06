Carro oficial de Eduardo Cabrita atropela mortalmente uma pessoa na A6

O carro oficial do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, atropelou mortalmente uma pessoa esta manhã na A6 quando regressava a Lisboa depois de uma visita a Portalegre.

De acordo com um comunicado do MAI "a viatura que transportava o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, sofreu um acidente de viação, do qual resultou a morte, por atropelamento, de um cidadão na autoestrada A6".

A pessoa atropelada seria um operário de 43 anos que procedia a trabalhos de manutenção na via perto de Azaruja.

No mesmo documento o ministério explica que o acidente foi participado à Guarda Nacional Republicana e que será "naturalmente investigado de acordo com os procedimentos em vigor".

O comunicado termina com as condolências de Eduardo Cabrita à família da pessoa que foi atropelada.

No local do acidente estiveram 27 operacionais e 12 viaturas dos Bombeiros Voluntários de Estremoz, do INEM e da GNR, com oito militares.