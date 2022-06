Hugo Soares é um dos homens de confiança do novo líder do PSD, Luís Montenegro

Nesta fase em que apenas é líder eleito e sem poder executivo no partido, Luís Montenegro vai desdobrar-se em contactos para formar as listas para os órgãos nacionais do partido, que serão eleitos no congresso do Coliseu do Porto, nos dias 1,2 e 3 de julho.

Fontes sociais-democratas garantiram ao DN, que Montenegro tomou na sexta-feira [3 de junho] o pequeno-almoço com o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras. O que foi interpretado como um sinal de que o poderá convidar para a vice-presidência do partido, até porque Carreiras fez parte da direção de Pedro Passos Coelho.