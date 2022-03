Augusto Santos Silva é o novo presidente da Assembleia da República

Augusto Santos Silva foi esta tarde eleito presidente da Assembleia da República. Obteve 156 votos a favor, tendo participado na eleição todos os 230 deputados. Registaram-se 63 votos brancos e onze nulos.

O número de votos a favor (156) indicia que o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros obteve um apoio para lá dos 120 deputados que integram a bancada do PS.

Augusto Santos Silva assegurou no discurso que fez depois de ser eleito que exercerá a presidência da Assembleia da República de forma "imparcial, contida e aglutinadora". Salientou, por outro lado, o simbolismo de esta ser a primeira vez que a sua nova função será ocupada por alguém que nasceu, vive e sempre trabalhou no Porto.

Augusto Santos Silva nasceu no Porto há 65 anos (1956). Toda a sua carreira profissional foi desenvolvida no Porto, como professor universitário (licenciado em História e doutorado em Sociologia).

Iniciou-se na política ainda antes do 25 de Abril militando em formações de extrema-esquerda. Depois foi progredindo para o centro e em 1990 filiou-se no PS. Em 1999 chegou pela primeira vez ao Governo, como secretário de Estado da Administração Educativa. Depois foi, em todos os governos do PS desde então, ministro das mais diversas pastas (Educação, Cultura, Defesa e finalmente Negócios Estrangeiros).

Dentro do PS é visto como um moderado de centro, pouco entusiasta de soluções como a ´geringonça'.