André Ventura expulso definitivamente do Twitter

André Ventura está definitivamente impedido de escrever no Twitter. A rede social expulsou-o ao abrigo das suas regras contra a propagação do ódio.

Num post no Facebook, o deputado e presidente do Chega escreveu que "a censura voltou e usa todas as suas armas para calar a oposição!" "Não podemos aceitar este caminho de destruição democrática!", afirmou.

O Twitter, segundo confirmou ao DN a assessora de imprensa da direção do partido, terá feito chegar a Ventura uma mensagem onde afirma que é "contra as regras promover violência, atacar ou ameaçar pessoas com base em raça, etnia, nacionalidade, casta, orientação sexual, género, identidade de género, religião, idade, deficiência ou doença grave" - e daí a suspensão definitiva (a conta "não será restabelecida").