Ana Gomes. "Foi um erro marcar as eleições tão tarde"

Candidatos presidenciais vão participar na reunião com epidemiologistas no Infarmed

Ana Gomes acusa Marcelo de Sousa de ter cometido "um erro" ao esperar pelo fim do prazo para marcar as eleições presidenciais, atrasando assim as medidas que poderiam ser tomadas em alternativa ao voto presencial. Uma crítica logo a abrir o frente a frente com o atual Presidente da República e recandidato - que abriu a discussão sublinhando o papel da "embaixadora" Ana Gomes na independência de Timor-Leste.

Uma acusação rebatida por Marcelo, que invoca a Constituição para afirmar que "só havia duas datas possíveis, a 17 ou 24" de janeiro" e que diz ter esperado pelo final do prazo porque estava à esperda da lei sobre o isolamento profilático e para ver "qual era a posição dos partidos sobre um eventual adiamento das eleições presidenciais, que na altura era possível".

Questionado sobre a possibilidade de voto não presencial de idosos residentes em lares, Marcelo Rebelo de Sousa reafirma, como afirmou em entrevista ao DN/TSF, que esse é um cenário "possível", especificando três métodos para que isso aconteça, um dos quais o decreto presidencial sobre a renovação do estado de emergência.

Em atualização