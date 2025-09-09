Vereadora recua na demissão por aposta com presidente da Câmara de Coimbra

A vereadora do PS Rosa Isabel Cruz recuou esta terça-feira, 9 de setembro, no pedido de demissão que tinha feito na segunda-feira, após perder aposta feita pelo presidente da Câmara de Coimbra, num debate sobre transportes, afirmou hoje a concelhia socialista.O presidente da concelhia do PS de Coimbra, Ricardo Lino, disse à Lusa que a estrutura local entende que o presidente da Câmara Municipal de Coimbra (CMC), José Manuel Silva, “manipulou astutamente as palavras que disse num debate”, defendendo que a vereadora Rosa Isabel Cruz “falou a verdade”.Por isso, a concelhia mantém “a confiança política na vereadora e ela mantém-se em funções”, vincou.Na reunião do executivo de segunda-feira, a vereadora acusou José Manuel Silva de ter dito, num debate no contexto das autárquicas, que todas as freguesias do concelho eram servidas pelos Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC).Na sequência disso, José Manuel Silva, recandidato ao cargo pela coligação Juntos Somos Coimbra (liderada pelo PSD), desafiou a vereadora com uma aposta: “Se tiver proferido essa afirmação, como a senhora disse, eu peço imediatamente a demissão como presidente da Câmara. Se eu não tiver proferido essa afirmação, a senhora pede imediatamente a demissão como vereadora da Câmara”.Após a vereadora aceitar a aposta, foi ouvido um excerto da gravação do debate. Num ponto em que se discutia a mobilidade no concelho, a candidata da coligação liderada pelo PS, Ana Abrunhosa, disse que havia “freguesias sem transportes”, sendo depois corrigida por José Manuel Silva que, na sua intervenção, disse “que não há freguesias sem transporte”.“Todas as freguesias têm transporte”, vincou José Manuel Silva, no debate, cuja gravação foi ouvida pela Lusa, discorrendo imediatamente depois sobre questões relacionadas com os SMTUC e com o ‘metrobus’.No concelho, há freguesias que não são servidas pelos SMTUC mas cujo transporte coletivo é assegurado por autocarros do SIT, serviço de transporte intermunicipal adjudicado pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra.Após a audição do excerto do debate, a vereadora disse que iria apresentar a demissão e, mesmo depois de José Manuel Silva dizer-lhe que estaria “libertada de se demitir”, Rosa Isabel Cruz manteve a sua posição.Hoje, em comunicado, o PS local fez uma nova interpretação do que foi dito no debate e considerou que “fica claro” que a discussão era sobre os SMTUC, apesar de, nesse ponto do debate, abordarem-se outras questões relacionadas com a mobilidade e transportes no concelho.Para a concelhia socialista, a vereadora “falou verdade e demonstrou caráter político”, acusando o presidente da CMC de ser “um mestre da retórica populista”.“As reuniões de Câmara não devem ser casas de apostas para desviar as atenções. Mas pior que isso é viciar a mesa do jogo para ganhar a aposta com batota”, criticou.Questionado pela Lusa sobre o facto de José Manuel Silva não ter dito em nenhum momento a que transportes se referia, Ricardo Lino considerou que o presidente da Câmara está “a brincar com a semântica das palavras”.“Isso não é ser sério e é isso que está em causa, a nosso ver”, sublinhou Ricardo Lino, considerando que o ponto essencial é haver várias localidades na margem direita de Coimbra que não são servidas pelos SMTUC, dando o exemplo de Lamarosa e Antuzede (que são servidas pelo SIT).José Manuel Silva “manipulou as palavras e a senhora vereadora não tem nenhuma razão nem nenhum motivo para apresentar a sua demissão”, disse.A Lusa tentou, por várias vezes, obter esclarecimentos junto de Rosa Isabel Cruz, mas sem sucesso até ao momento.Fonte oficial da Câmara de Coimbra referiu que não chegou qualquer pedido de demissão apresentado pela vereadora.Rosa Isabel Cruz é deputada na Assembleia da República e já não figura na lista de vereadores na coligação liderada pelo PS às autárquicas de outubro, mas figura como número quatro na lista à Assembleia Municipal..Autárquicas. Ana Abrunhosa (PS) anuncia coligação com Livre, PAN e Cidadãos por Coimbra