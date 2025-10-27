Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
José Manuel Pureza é candidato do Bloco de Esquerda por Coimbra.
Política

Sucessão no Bloco de Esquerda: José Manuel Pureza e José Soeiro são os preferidos

Mariana Mortágua anunciou não se recandidatar à coordenação. Na Mesa Nacional, Soeiro fez o ponto de situação e política. Pureza é reconhecido no diálogo. Militantes jovens pediram rejuvenescimento.
Frederico Bártolo
