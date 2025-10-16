Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
“Boletins incorretos” foram detetados em votos antecipados em São Domingos de Benfica.
“Boletins incorretos” foram detetados em votos antecipados em São Domingos de Benfica.Foto: Reinaldo Rodrigues
Política

São Domingos de Benfica: CDU atenta a lugar de vereador, PS tenta evitar maioria absoluta de PSD na Junta

CDU procura aferir razões para votos nulos e Chega, em comunicado, critica ação. Impugnação de resultados não deixou de estar em cima da mesa. Na freguesia, CDU teve mais 433 votos do que o Chega.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) confirmou ao DN que nas eleições autárquicas de 12 de outubro (com voto antecipado a 5 de outubro) se verificaram erros em boletins de voto em Lisboa e na Guarda, onde faltava o quadrado para assinalar o Chega e a CDU, respetivamente. Estes incidentes mantêm em suspense alguns resultados eleitorais e podem influenciar a distribuição de mandatos em concelhos estratégicos.

Dificilmente ficarão resolvidos os impasses ainda nesta quinta-feira, como era o plano, sabe o DN.

Em Lisboa, 60 eleitores que recorreram ao voto antecipado para a Assembleia de Freguesia de São Domingos de Benfica depararam-se com um boletim em que não constava o quadradinho junto ao nome do partido Chega.

O PCP tem, nesta fase, delegados que procuram interpretar razões para possíveis votos nulos e isso tem, naturalmente, levado a um processo mais moroso. Em causa os 11 votos de diferença que valeram o segundo vereador ao Chega. Em São Domingos de Benfica, o PCP teve mais 433 votos do que o partido de André Ventura, como tal acredita numa possível reviravolta, que lhe permitiria garantir o segundo vereador.

O Chega critica a ação em comunicado. "Em praticamente todas as mesas de voto, os delegados do PCP solicitaram a reanálise de votos nulos que, à luz do Artigo 57.º, n.º 4 da Lei Eleitoral, eram casos claros e inequívocos. Além disso, os protestos não eram fundamentados em aspectos legais", enuncia em texto Ana Simões Silva, lamentando "o atraso injustificável" e "prática abusiva como ferramenta de obstrução."

Segundo fontes autárquicas ouvidas pela CNN Portugal, todos os boletins preenchidos, incluindo os referentes à Junta de Freguesia, à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal, ficaram fechados até à terça-feira seguinte, quando começaram as assembleias gerais de apuramento de votos. Ou seja, até ao momento, nenhum destes votos foi contabilizado.
A candidatura de João Ferreira (CDU) admitiu, na terça-feira, que poderá solicitar a recontagem dos votos.

Após o apuramento geral, se os partidos discordarem dos resultados afixados em edital, podem avançar com a impugnação, o que pode conduzir à repetição da votação. Nesta fase, é um cenário possível até porque também o PS procura ter mais informações sobre os boletins. Sabe o DN que os socialistas, vencidos por mais de 2100 votos de diferença, poderiam evitar a maioria absoluta na freguesia com pouco mais de meia centena de votos.

“Boletins incorretos” foram detetados em votos antecipados em São Domingos de Benfica.
Lisboa. CDU atenta a 60 votos por contabilizar em São Domingos de Benfica
“Boletins incorretos” foram detetados em votos antecipados em São Domingos de Benfica.
CNE confirma “boletins defeituosos” em São Domingos de Benfica
Chega
Câmara Municipal de Lisboa
CDU
João Ferreira
CNE
Boletins de Voto
Autárquicas 2025
São Domingos de Benfica

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt