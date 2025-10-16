São Domingos de Benfica: CDU atenta a lugar de vereador, PS tenta evitar maioria absoluta de PSD na Junta

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) confirmou ao DN que nas eleições autárquicas de 12 de outubro (com voto antecipado a 5 de outubro) se verificaram erros em boletins de voto em Lisboa e na Guarda, onde faltava o quadrado para assinalar o Chega e a CDU, respetivamente. Estes incidentes mantêm em suspense alguns resultados eleitorais e podem influenciar a distribuição de mandatos em concelhos estratégicos.Dificilmente ficarão resolvidos os impasses ainda nesta quinta-feira, como era o plano, sabe o DN.Em Lisboa, 60 eleitores que recorreram ao voto antecipado para a Assembleia de Freguesia de São Domingos de Benfica depararam-se com um boletim em que não constava o quadradinho junto ao nome do partido Chega. O PCP tem, nesta fase, delegados que procuram interpretar razões para possíveis votos nulos e isso tem, naturalmente, levado a um processo mais moroso. Em causa os 11 votos de diferença que valeram o segundo vereador ao Chega. Em São Domingos de Benfica, o PCP teve mais 433 votos do que o partido de André Ventura, como tal acredita numa possível reviravolta, que lhe permitiria garantir o segundo vereador.O Chega critica a ação em comunicado. "Em praticamente todas as mesas de voto, os delegados do PCP solicitaram a reanálise de votos nulos que, à luz do Artigo 57.º, n.º 4 da Lei Eleitoral, eram casos claros e inequívocos. Além disso, os protestos não eram fundamentados em aspectos legais", enuncia em texto Ana Simões Silva, lamentando "o atraso injustificável" e "prática abusiva como ferramenta de obstrução."Segundo fontes autárquicas ouvidas pela CNN Portugal, todos os boletins preenchidos, incluindo os referentes à Junta de Freguesia, à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal, ficaram fechados até à terça-feira seguinte, quando começaram as assembleias gerais de apuramento de votos. Ou seja, até ao momento, nenhum destes votos foi contabilizado. A candidatura de João Ferreira (CDU) admitiu, na terça-feira, que poderá solicitar a recontagem dos votos. Após o apuramento geral, se os partidos discordarem dos resultados afixados em edital, podem avançar com a impugnação, o que pode conduzir à repetição da votação. Nesta fase, é um cenário possível até porque também o PS procura ter mais informações sobre os boletins. Sabe o DN que os socialistas, vencidos por mais de 2100 votos de diferença, poderiam evitar a maioria absoluta na freguesia com pouco mais de meia centena de votos..Lisboa. CDU atenta a 60 votos por contabilizar em São Domingos de Benfica.CNE confirma “boletins defeituosos” em São Domingos de Benfica