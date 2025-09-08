Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Maria das Dores Meira (independente apoiada pelo PSD e CDS), André Martins (CDU), António Cachaço (Chega) e Fernando José (PS) acreditam que sairão vencedores a 12 de outubro.
Política

Setúbal: Duelo autárquico na foz do Sado entre ex-camaradas só tem garantido um desfecho imprevisível

Regresso de Dores Meira, que liderou o município durante 15 anos, agitou corrida em que a CDU tenta reeleição. Com o PS a prometer mudança e o Chega a antecipar surpresa, todos acreditam na vitória.
