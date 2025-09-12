Sebastião Bugalho vai ser mandatário do candidato PSD-IL à Câmara de Vila Franca de Xira

O eurodeputado social-democrata Sebastião Bugalho vai ser o mandatário do candidato da coligação Nova Geração, que junta o PSD à Iniciativa Liberal, à Câmara de Vila Franca de Xira, David Pato Ferreira. O município de maioria socialista, onde Fernando Paulo Ferreira se recandidata a um segundo mandato, está entre aqueles onde os parceiros da AD são adversários, visto que o CDS também apresenta uma lista, encabeçada pelo líder parlamentar Paulo Núncio.A escolha do cabeça de lista da AD nas eleições europeias de 2024 para mandatário foi anunciada nesta sexta-feira pela coligação Nova Geração, e Sebastião Bugalho estará presente num jantar de apresentação, marcado para a próxima quarta-feira, 17 de setembro, no Pavilhão dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Santa Iria. O envolvimento de Bugalho na disputa nessa autarquia do distrito de Lisboa, até hoje sempre presidida por comunistas e (ininterruptamente desde 1997) socialistas, foi justificado pelo próprio num vídeo, gravado no Parlamento Europeu. "As pessoas de Vila Franca de Xira sabem bem que precisamos de novas soluções para resolver coisas que já deviam ter sido resolvidas há demasiado tempo", defendeu o mandatário. Nas autárquicas de 2021, o PS saiu vencedor, com 39,59%, elegendo cinco elementos do executivo camarário de Vila Franca de Xira, enquanto a CDU colocou três vereadores, com 21,93%, e os então coligados PSD e CDS obtiveram 14,84% e dois vereadores. O concelho foi um dos poucos em que o Chega elegeu um vereador, com 8,53% dos votos, e o também deputado José Barreira Soares volta a apresentar-se a votos, com a ambição de transpor