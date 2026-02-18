José Luís Carneiro num almoço com fundadores do partido
José Luís Carneiro num almoço com fundadores do partidoFoto: Gerardo Santos
Política

Saiu a ministra, mas a tempestade vai dominar o debate com Montenegro

Partidos divergem no timing do pedido de demissão de Maria Lúcia Amaral e imputam responsabilidades ao primeiro-ministro. Ajudas, fundos de emergência e orçamento retificativo vão a plenário.
Frederico Bártolo
Fundos de emergência

