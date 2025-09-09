Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
José Sócrates é esta quarta-feira novamente ouvido, na 10.ª sessão do julgamento em torno da Operação Marquês.Foto: Gerardo Santos
Política

Sócrates nega ter ficado com dinheiro com dinheiro do primo e ataca Campos e Cunha

Sócrates continua a ser ouvido pelo tribunal. Negou interferências na nomeação de Armando Vara para a CGD e acusou o seu antigo ministro das Finanças Campos e Cunha de ser “incapaz” e “medíocre”.
Vítor Moita Cordeiro
Publicado a
Atualizado a
Política
Julgamento
tribunal
Operação Marquês
Sócrates
