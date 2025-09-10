Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
José Sócrates esteve presente, até agora, em dez sessões do julgamento em torno da Operação Marquês, em que é o principal arguido.
José Sócrates esteve presente, até agora, em dez sessões do julgamento em torno da Operação Marquês, em que é o principal arguido. Foto: Paulo Spranger
Política

Sócrates nega saber dos negócios dos amigos no “caminho do dinheiro”

O antigo primeiro-ministro não volta hoje ao tribunal, depois de se ter queixado da “violência” a que foi sujeito durante as nove sessões que antecederam a desta quarta-feira.
Vítor Moita Cordeiro
