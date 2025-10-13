Rui Malheiro: “Tenho sérias dúvidas de que consigamos implementar políticas liberais nas coligações”

A líder da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, disse que o partido teve resultados eleitorais extraordinários nestas autárquicas. Concorda com essa visão, ou considera que se trata de excesso de otimismo?A Iniciativa Liberal teve alguns bons resultados em autarquias onde foi sozinha, e isso é de enaltecer. Nas coligações a que nos propusemos não fazemos ideia de que peso autárquico temos efetivamente e trocámos a nossa identidade por cargos políticos. Portanto, diria que há uma boa dose de otimismo nessas declarações, principalmente comparando com os resultados de outros partidos.Passar a ter vereadores nos futuros executivos camarários de Lisboa, Porto, Sintra e Vila Nova de Gaia, em coligações lideradas pelo PSD, é ou não uma oportunidade de implementar políticas liberais?Tenho sérias dúvidas de que consigamos implementar políticas liberais nas coligações onde nos apresentámos. Tentar reformar o PSD estando no executivo com estes é uma utopia que rapidamente se vai desvanecer. O PSD é estatizante, e desde a nossa fundação que tentamos demonstrar que o PSD era semelhante ao PS. Nestas eleições achámos oportuno omitir esse facto nas autarquias em coligação. Tudo isto tem uma leitura nacional, e esperemos não tenha demasiadas repercussões para o partido.Vê o risco de a Iniciativa Liberal passar a ser um segundo CDS, mas com a desvantagem de não ter presidências de câmara conquistadas em nome próprio?Seguramente que a identidade do partido foi colocada em causa quando na maioria dos centros urbanos o partido foi coligado com o PSD e outras forças partidárias. Devíamos ter em atenção o exemplo do CDS, e dos partidos à esquerda do PS, sobre os riscos de coligações, que nestas eleições foram muito pouco tidos em conta.Qual é a importância de a Iniciativa Liberal eleger, pela primeira vez, vereadores em listas próprias, em Braga e em Castelo Branco? Isso compensa ou não o facto de não ter sido possível fazê-lo em autarquias em que existia esse potencial, como Cascais ou Oeiras?Quando nos candidatamos sozinhos sabemos que é mais dificil de eleger vereadores, mas como é lógico o partido é jovem e tem de insistir em apresentar os seus quadros e políticas nas autarquias. Braga e Castelo Branco demonstraram que efetivamente é possível eleger vereadores com candidatura própria, sustentados em bons candidatos, bons programas e boas campanhas. Foram, sem dúvida, um exemplo de que, se nos mantivermos fieis ao ideário liberal, os resultados seguramente aparecerão.Na prática, o que teria feito diferente de Mariana Leitão caso tivesse sido eleito presidente da Iniciativa Liberal?Conforme apresentei em fevereiro deste ano, pretendia que a marca IL marcasse presença no território nacional, apostando nos seus quadros em candidaturas próprias, expandindo a marca liberal em todo o território nacional e preservando a identidade do partido. Estas eleições eram uma excelente oportunidade de dar a conhecer as ideias liberais em todo o país, e sinto que o partido não se preparou devidamente para as mesmas, e o resultado poderia ter sido bem melhor. Apesar de tudo, a preparação para as próximas autárquicas começa hoje e o partido tem de ter uma visão mais alargada sobre as autárquicas se quiser ter uma implementação interessante.