PS pede regulação ao jogo online, que rende 300 milhões de euros ao ano
Política

PS pede regulação ao jogo online, que rende 300 milhões de euros ao ano

Partido faz projeto de resolução para proteger utilizadores, impedir jogo ilegal e canalizar imposto para o Interior. Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos sob a alçada do Turismo de Portugal.
Frederico Bártolo
