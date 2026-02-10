Maria Lúcia Amaral
Reações à demissão. Marcelo respeita vontade da ministra, PS e Chega colocam em causa capacidade do Governo

José Luís Carneiro diz que Luís Montenegro não se “pode alienar as suas próprias responsabilidades”. IL diz que saída peca por tardia.
David Pereira
Numa breve reação à demissão de Maria Lúcia Amaral do cargo de ministra da Administração Interna, Marcelo Rebelo de Sousa não quis comentar se a decisão peca por tardia e diz que "há que respeitar a vontade da ministra".

"A ministra entendeu que já não sentia condições, transmitiu essa vontade ao primeiro-ministro. O primeiro-ministro transmitiu ao Presidente da República, e eu aceitei pedido de demissão. A lei orgânica do governo prevê, quando isto acontece, que o primeiro-ministro assume as funções. Foi o que aconteceu. Vai assumir as funções desde que a exoneração se efetiva, com a publicação em Diário da República", afirmou o Presidente da República cessante durante a noite desta terça-feira, 10 de fevereiro, à margem da cerimónia de entrega do Prémio Pessoa.

“Não me vou substituir ao juízo efetuado pela própria”, sublinhou o ainda chefe de Estado, referindo-se à sequência de tempestades como uma “situação naturalmente complexa". "Há que respeitar vontade da ministra. Compreendi e aceitei. Amanhã veremos”, acrescentou.

PS considera que demissão é a prova de que Governo falhou na resposta à tempestade

O secretário-geral do PS defendeu esta terça-feira, 10 de fevereiro, que a demissão da ministra da Administração Interna “é a prova de que o Governo falhou na resposta” à tempestade e lembrou que “o mais importante responsável da Proteção Civil” é o primeiro-ministro.

“Eu amanhã tenho a intenção de dizer ao primeiro-ministro aquilo que tenho a dizer no debate parlamentar, mas é evidente que a demissão da ministra da Administração Interna é a prova de que o Governo falhou na resposta a esta emergência, a esta tempestade”, disse aos jornalistas José Luís Carneiro à chegada à sede do PS, onde decorre a Comissão Política Nacional do PS.

Na perspetiva do líder do PS, Luís Montenegro não se “pode alienar as suas próprias responsabilidades”.

“O primeiro e mais importante responsável da proteção civil no país é o primeiro-ministro”, defendeu.

Ventura diz que demissão da MAI prova "incapacidade do Governo" em resolver problemas

O presidente do Chega, André Ventura, considerou esta terça-feira que a demissão da ministra da Administração Interna "é a prova da incapacidade do Governo" em gerir os problemas do país e "um falhanço evidente" do primeiro-ministro.

"Esta demissão da Sra. Ministra da Administração Interna é a prova da incapacidade do Governo em gerir todas as adversidades que o país tem enfrentado, desde os incêndios ao recente fenómeno das tempestades", escreveu o antigo candidato presidencial na sua página oficial na rede social X.

André Ventura considerou que "é um falhanço evidente de Luís Montenegro que, da Saúde à Administração Interna, vai perdendo o controlo do Governo" e questionou "quanto mais tempo vai demorar até serem resolvidos os outros 'erros de casting' deste Governo", defendendo que "Portugal merece muito mais".

IL diz que saída peca por tardia e pede que Governo enfrente crise com competência

A presidente da Iniciativa Liberal defendeu esta terça-feira que peca por tardia a demissão da ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, e instou o Governo a "enfrentar esta pasta com competência e capacidade de comunicação em situação de crise".

"Há 5 dias. Foram 5 dias que se perderam. O governo deve enfrentar esta pasta com competência, resposta pronta e capacidade de comunicação em situação de crise. As populações estão desesperadas. São necessárias soluções já", pode ler-se, numa mensagem de Mariana Leitão na rede social X.

Na semana passada, Mariana Leitão defendeu a saída de Maria Lúcia Amaral do Governo em entrevista ao canal Now, sublinhando que a ministra não tinha condições para continuar no cargo após ter demonstrado um "completo desnorte" na gestão da crise causada pelo mau tempo.

Bloco de Esquerda diz que demissão "era a única saída"

O coordenador nacional do BE, José Manuel Pureza, diz que "a demissão da MAI era a única saída". "Entre a falta de prevenção e o erro na resposta, o Governo falhou no seu dever mais básico: proteger o nosso povo. Milhares de famílias pagaram o preço da incompetência e do abandono. O país exige mudanças, não apenas demissões", escreveu nas redes sociais.

O primeiro-ministro vai assumir transitoriamente as competências que pertenciam à ministra da Administração Interna, quando se tornar efetiva a exoneração de Maria Lúcia Amaral, anunciada esta terça-feira, a primeira “baixa” do segundo Governo liderado por Luís Montenegro.

A ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, pediu a demissão e o Presidente da República aceitou-a, segundo uma nota oficial divulgada esta terça-feira à noite.

O comunicado explicita que será o primeiro-ministro, Luís Montenegro, que “assumirá transitoriamente as respetivas competências”, logo que a exoneração se torne efetiva.

Esta é a primeira demissão do XXV Governo PSD/CDS-PP liderado por Luís Montenegro, pouco mais de oito meses depois da sua posse, a 05 de junho de 2025.

