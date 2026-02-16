Votação em Alcácer do Sal, um dos concelhos mais afetados pelas cheias. Seguro ganhou a segunda volta no município, com 79,15% dos votos.
Política

Presidenciais. Um terço dos eleitores fez questão de ir às urnas nas freguesias que adiaram voto

Mesmo sabendo que a sua escolha não alteraria o desfecho final, mais de 33% dos eleitores inscritos nas freguesias adiaram o sufrágio quiseram votar e ajudaram a consolidar vitória de Seguro.
Pedro Sequeira
Publicado a
Atualizado a
André Ventura
António José Seguro
Presidenciais 2026

