Porto. PSD acusa Manuel Pizarro de promover ilegalmente candidatura independente de Filipe Araújo

O PSD-Porto acusou esta sexta-feira Manuel Pizarro, candidato socialista à Câmara do Porto, de estar a apoiar de forma ilegal a candidatura independente de Filipe Araújo, atual número 2 de Rui Moreira na autarquia portuense. Em comunicado, os sociais-democratas falam num "conluio" entre o PS e o movimento liderado pelo atual vice-presidente da autarquia, considerando tratar-se de uma "manobra clara para enganar os portuenses".A reação surge na sequência de uma notícia publicada pelo Observador, que revela que vários candidatos do PS ao município e a juntas de freguesia subscreveram a candidatura de Filipe Araújo. Entre eles estará também uma candidata a vereadora na lista de Manuel Pizarro.De acordo com o PSD-Porto, esta situação viola a Lei Eleitoral Autárquica e as orientações da Comissão Nacional de Eleições, que impedem um cidadão de ser proponente de uma lista e, ao mesmo tempo, candidato por outra ao mesmo órgão."Esta sobreposição de apoios viola claramente a lei, levantando sérias questões sobre a legitimidade das candidaturas e o respeito pelas regras democráticas", pode ler-se no comunicado, onde os sociais-democratas pedem a intervenção das instâncias judiciais e da CNE para garantir a transparência do processo eleitoral.O PSD, que tem como candidato à autarquia portuense o ex-ministro dos Assuntos Parlamentares Pedro Duarte, acusa ainda Manuel Pizarro de "tentar enganar os portuenses" e de colocar em causa "a dignidade que a cidade merece".Filipe Araújo e Manuel Pizarro não reagiram, até ao momento, às acusações.