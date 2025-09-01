Pinto Luz ‘despe’ fato de ministro em visita à Amadora

“Que fique muito clara a condição em que me encontro aqui”, avisou o dirigente social-democrata Miguel Pinto Luz - que também é o ministro das Infraestruturas - quando se encontrou, esta segunda-feira, 1 de setembro, à entrada do Bairro da Cova da Moura, com a candidata do PSD à Câmara da Amadora, Suzana Garcia. Pinto Luz esclareceu que estava ali com “o chapéu de dirigente nacional do PSD” e não de governante, mas nenhum dos dois andou pelo bairro, optando apenas por tornar o ponto de encontro simbólico, até porque a candidata social-democrata pretende “erradicar todas as barracas” do concelho até 2030.“Nós não acreditamos em favelas democráticas. Não há nenhuma democracia numa favela”, considerou Suzana Garcia antes de falar por alto no seu plano para o bairro, que, já terá sido iniciado ainda antes das eleições, tendo em conta que, afirmou, “as pessoas estão aqui a ocupar ilegalmente um terreno que é a propriedade de outras pessoas, com cujos advogados nós estamos a fazer negociações”.De acordo com a candidata, as pessoas “serão realojadas com a dignidade que merecem. Mas aqui, neste momento, para nós conseguirmos erradicar as barracas, precisamos de as colocar em algum sítio para depois poder construir.” O plano de Suzana Garcia passa, assim, por colocar algumas pessoas “nos terrenos” onde pretende construir as futuras habitação, “mas outras, mais de 50%, serão realojadas pelo Governo”, garantiu.Questionada sobre se o Governo acompanha este plano, Suzana Garcia remeteu para as declarações de Miguel Pinto Luz, tecidas poucos segundos antes, ainda que o governante tenha vincado a sua intenção de não estar ali na qualidade de ministro das Infraestruturas, alegando, para o efeito, “higiene democrática”.Aliás, Miguel Pinto Luz fez questão de dizer que, na qualidade de ministro, não teve conhecimento prévio do projeto de Suzana Garcia para a Cova da Moura e outros bairros da Amadora.“Hoje estou aqui no outro chapéu partidário a ter conhecimento daquilo que é a ambição que a Suzana Garcia e a sua candidatura colocam para a Amadora”, repetiu o ministro.Mas Suzana Garcia tocou noutra tecla, ainda que fosse desafinada com as intenções de Pinto Luz: “Numa atitude profundamente reformista, como aliás é uma qualidade que classifica este Governo, nos últimos 25 anos não existe outro que irá equiparar-se a este em termos de projetos.”Suzana Garcia ainda visitou o Bairro da Estrada Militar, onde percorreu uma rua e falou com duas pessoas, que lhe deram perspetivas diferentes sobre o local: uma queria sair e ser realojada e outra queria ficar..Amadora. Pinto Luz marca presença em campanha de Suzana Garcia após a ter contraditado no caso Cova da Moura.Suzana Garcia é "candidata mais indicada para ganhar" Amadora, afirma José Silvano.Suzana Garcia já tem o ok de Rio. E Isaltino vai ter - mas para já espera