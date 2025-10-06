Ministro Pinto Luz apoia o seu sucessor candidato a Cascais com promessas para a habitação e transportes

"Municipalização da linha ferroviária de Cascais, aumento para 5.000 fogos de habitação pública e corredor prioritário na A5 foram as medidas debatidas esta manhã [segunda-feira, 6 de outubro] entre Nuno Piteira Lopes, Vice-Presidente da Câmara de Cascais, e Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas e Habitação", explicou um comunicado de imprensa que a autarquia enviou ao DN.Miguel Pinto Luz foi vice-presidente da Câmara de Cascais entre 2027 até janeiro de 2024, poucos meses antes de integrar o primeiro Governo de Luís Montenegro.Agora, na segunda semana de campanha eleitoral para as eleições autárquicas – e a cinco dias do ato eleitoral –, um comunicado da Câmara de Cascais diz ter sido “importante esta reunião, porque permitiu acertar com o Governo medidas fundamentais que irão melhorar a qualidade de vida das pessoas"."Na Habitação a ideia é atingir os 5.000 fogos, juntando mais 1.400 às 3.600 habitações para Arrendamento Apoiado e Arrendamento Acessível que a autarquia está a construir até 2028, num investimento total de 357 milhões de euros (só os 3.600) com apoio do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência]", revela o comunicado do gabinete de imprensa da autarquia..Revista de imprensa. Ministro Pinto Luz defende "incentivo do mercado" para baixar preços da habitação.Autárquicas: Nuno Piteira Lopes candidata-se a Cascais com apenas outros três vereadores PSD-CDS na sua lista