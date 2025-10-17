Pedro Frazão ataca "cadáver político" Mithá Ribeiro pelas críticas "ao seu criador" André Ventura

Pedro Frazão, vice-presidente e deputado do Chega, fez esta sexta-feira, 17 de outubro, lançou uma crítica contundente a Gabriel Mithá Ribeiro, que recentemente deixou de ser deputado do partido em rota de colisão com o líder André Ventura, que acusou esta sexta-feira num artigo de opinião de ser um "líder narcísico" e a quem apontou "sete pecados mortais"."Suicida-se politicamente um homem transtornado pela sua própria ambição ministerial sombria e pela maior ingratidão humana já vista", começou por escrever Pedro Frazão numa publicação no Facebook, durante a qual salta em defesa do presidente do Chega. "Quando o cadáver político [Mithá Ribeiro] fala de André Ventura, no seu rumo para o esquecimento coletivo, com linguagem recalcada freudiana, parece no fundo que está a falar dele próprio", acrescenta, lembrando que Ventura "criou-o como figura política, e ele agora suicidou-se culpando o seu criador".Num longo texto, Pedro Frazão rebate a ideia de Mithá Ribeiro, segundo a qual André Ventura "seca tudo à sua volta", dizendo que é, afinal, o contrário, lembrando aquilo que diz ser o "génio político e intelectual" do líder do Chega. "Como é possível dizer que alguém assim 'seca tudo à sua volta'? André Ventura é, isso sim, uma enorme fonte de inspiração do novo amor patriótico português", escreveu.Sobre a acusação de o presidente do Chega de ser um “predador narcisista com demónio vingativo”, questionou o ex-militante do partido que enquanto lá esteve "nada fez para contrariar esse comportamento", acusando, por isso, de "conspirar em segredo", o que "não é próprio do bom carácter". "Porque aceitou, sob esta liderança, ser cabeça de lista em 3 legislativas, ser candidato a Vice-Presidente da Assembleia, a Secretário da Mesa e em autárquicas?", questiona.Frazão lembrou ainda Mithá Ribeiro que "esperar recompensas formais sem mérito, ou achar que frequentar círculos de poder te vai beneficiar, é ingenuidade", desafiando a assumir que estava no Chega porque "queria ir a ministro"."Virar-se contra alguém, como cão que morde à traição, só porque não obteve o lugar que pretendia [de ministro do governo sombra do Chega] é, acima de tudo, triste. A política devia ser mais do que isso, devia ser feita de princípios, coesão e serviço público, não de ressentimento por falta de promoções", concluiu o vice-presidente do partido liderado por André Ventura, que finalizou com um irónico "paz à sua alma"..Mithá Ribeiro explica porque saiu do Chega e aponta os "sete pecados mortais" de André Ventura.Ex-deputado do Chega Mithá Ribeiro desistiu da candidatura à Câmara de Pombal